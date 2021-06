Mota se apodera de los primeros lugares de la radio venezolana

El cantante ocupa nuevamente el #1 en los renglones Tropical y General de Monitor Latino con su tema «No hay más», mientras que en el Top 100 de Record Report está en el #3

Caracas, marzo 2021.- “No hay más”, de Mota, se estrenó el pasado 18 de diciembre con total éxito. En poco más de dos meses ha calado con muchísima fuerza dentro de los seguidores de su música, logrando sonar con insistencia en todo el territorio nacional.

Esta receptividad hace que el cantante se encuentre en el puesto #3 del renglón General (Top 100) del Record Report, donde debutó hace apenas un mes dentro de los primeros lugares. Desde entonces no ha salido del Top 10, manteniéndose entre los temas más escuchados de la radio venezolana.

Por otro lado, en Monitor Latino llegó por séptima semana consecutiva al #1 de la categoría Tropical, mientras que en General ocupa por cuarta vez el sitial de honor. Es así como Mota logra nuevamente doblete en la importante cartelera musical, algo que tiene sumamente feliz al cantante, pues ve como su arduo trabajo va dando frutos.

Es que el tema, compuesto por Nacho y producido por Maffio, le ha generado grandes satisfacciones en tan poco tiempo a Mota, entre ellas alcanzar el millón de reproducciones en su video oficial, disponible en su canal de Youtube. El mambo demuestra la gran versatilidad musical de joven talento, quien buscó con esta canción rescatar un poco el género que por muchos años fue de los preferidos del público latino.

Pero esto no es lo único que celebra Mota, pues actualmente se encuentra en Miami preparando su presentación en el openning de los premios Tacarigua de Oro Internacional el próximo 10 de marzo, donde interpretará sus éxitos “Sin ver la hora” y “No hay más”. Además, será reconocido con el galardón especial a “Cantante juvenil con proyección internacional”.

Para conocer más acerca de cada paso que dé este talentoso cantante, no duden en seguirlo en sus redes sociales como @esleomota.

En : Notas de Prensa