Mousse de chocolate para diabéticos

Los niños que padecen de diabetes también pueden comer postres, la diferencia estriba en la preparación y los ingredientes que usemos en los mismos.

Con este sencillo y rico postre los pequeños de casa quedarán encantados y no tendrán que privarse de disfrutar un delicioso postre que además lopueden comer las personas que están haciendo dieta ya que tiene muy pocas calorías, entonces, manos a la obra !!!.

Ingredientes:

100 gramos de chocolate sin azúcar 4 claras de huevo 1 pizca sal 50 gramos mantequilla Pasos: Derretir a baño maría el chocolate y la mantequilla sin remover mucho. Batir las claras a punto nieve y agregar una pizca de sal. Incorporar el chocolate una vez que esté tibio a las claras con movimientos envolventes, cuando este todo bien mezclado, colocarlo en un envase engrasado y llevarlo a la nevera por lo menos dejarlo unas cuatro horas antes de comer y si lo preparan de un día para otro mucho mejor. Con unas fresas cortadas encima para decorar queda estupendo.

En : Gastronomía