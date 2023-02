Movistar ajustó nuevamente las tarifas en Venezuela, Listado

La empresa Movistar realizó un nuevo ajuste a sus planes de navegación, el mismo viene realizándolo al menos una mes por mes debido a la inflación que flagela al país sudamericano , como sus similares Digitel y Movilnet de acuerdo a reportes de los usuarios publicados en redes sociales.

Plan 10 GB tiene un precio de 138,89 Bs. ( 5,8 dólares de acuerdo a la cotización del BCV: 23,80)

Movistar Plus 4 GB Precio: 55,39 Bs.

Movistar Plus 10 GB Precio: Bs. 138,89 Bs.

Movistar Hogar con todos 300 (teléfono fijo) Precio: 54,52 Bs.

Movistar Full 2.3.G.2 (819 mb datos) Precio: 15,95 Bs.

Los precios de los planes de Internet Extras Datos se mantienen con el mismo precio hasta ahora. Equivalente a 18,56 Bs por cada GB ( 1000 Mb)

La operadora telefónica realizó un nuevo ajuste a sus planes de navegación de acuerdo a la cotización del dólar oficial, esta vez en menos de una semana.

¿Es culpa de Movistar el alza de sus propias tarifas?

Evidentemente que no, ya que la operadora compra el ancho de banda a integradores de conexiones a internet principalmente de EEUU y ellos colocan el kilobyte de navegación a un costo que el mismo debe ser transferido al usuario, a su vez, la operadora debe encontrar como convertir los Bolívares que cobra en Venezuela a divisas, especialmente el dólar americano, para poder pagar a su proveedor porque de lo contrario le cortan la conexión.

Y debe hacerlo mediante transferencia bancaria las cuales están bloqueadas en Venezuela para el exterior debido a las sanciones, es decir un operador de internet de EEUU no puede cobrarle a Movistar porque el país está sancionado.

El cuello de botella adicional es que la moneda que se usa para pagar en Venezuela sigue siendo el Bolívar, mientras para pagar los servicios Movistar debe usar el dólar.