Mr. Emoción debuta con «Si tu no regresas»

Aunque llevaba varios años tocando de manera frecuente con diferentes bandas y la suya propia en el área de Miami, José Gómez, conocido artísticamente como Mr. Emoción debuta oficialmente como compositor y cantante en su primer sencillo «Si tu no regresas».

«Nunca imaginé que podía componer un tema que me gustara tanto» expresó el artista quien contó con el ganador del Latin GRAMMY® Israel Palma «Mayinbito» junto a su equipo de trabajo para la mezcla y masterización de esta bachata que se encuentra disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

La producción del sencillo estuvo a cargo del experimentado Danny Morales quien ha laborado junto a Mr. Emoción para producir bachatas que puedan tocar a miles de fanáticos alrededor del mundo.

​Biografía:

José Gómez «Mr Emoción» nació en Santo Domingo, República Dominicana el 5 de Mayo del año 1983. Sus padres son oriundos de Tenares, República Dominicana.

En su infancia viajaba hasta dos veces en el año donde sus familiares en el Cibao y ahí se le despertó el interés por la bachata. Siendo un jovencito bachatero en Santo Domingo, algunos familiares y amigos no lo tomaban en serio pero nunca eso le importó porque estaba dispuesto a todo por sus sueños.

Desde muy pequeño siempre estuvo rodeado de familiares que tocaban guitarra y cantaban. Le gustaba escuchar la música y ver como se divertían sanamente. Pero no fue hasta el 2002 cuando le nació el deseo de querer aprender a tocar aunque sea un poco de guitarra.

Con sus primeras lecciones por su padre Genaro Gómez quien conocía un poquito del instrumento y luego un método de guitarra autodidacta.

Ya con un poco más de conocimiento musical participó con grupos locales en fiestas privadas. En el 2004 dejó la música para terminar su carrera universitaria. En el 2008 después de graduarse de Ingeniero Eléctrico y con la cabeza más enfocada se reintegró nuevamente en la música con un amigo que lo invitó a ser parte de un grupo de bachata llamado Grupo Diamante.

En el 2010 con la ayuda de un compañero, Danny Morales, músico y arreglista, comenzó su propio grupo de bachata llamado Grupo Emoción interpretando canciones de artista conocidos en el medio.

Luego de un tiempo quería ir más allá de interpretar canciones conocidas, crear algo propio componiendo con la ayuda de Danny quien fue su productor. De ahi nació el proyecto de MR EMOCION.

