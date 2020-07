¿Mucha Ansiedad? Alto! aquí tienes un super batido quita hambre!

Batido de plátano y espinacas

“Este batido es energizante y se recomienda para mejorar el rendimiento físico y mental”, afirma la licenciada Grimberg. Y agrega: “En este caso también se mezclan con ingredientes como la manzana y la zanahoria, que tienen importantes cualidades antioxidantes y fibra. Aumenta la sensación de saciedad”.

Ingredientes

– 1 plátano

– 1 manzana

– 1 zanahoria

– 1 taza de espinaca cruda

– ½ vaso de agua

Preparación

Cortar el plátano y la manzana en cubitos. Pasar la zanahoria por una extractora para extraer todo su jugo. Incorporar todos los ingredientes en la licuadora, incluyendo el medio vaso de agua. Licuar durante un par de minutos.

Modo de consumo

Servir de inmediato para que no se pierdan sus propiedades. Tomar en ayunas y esperar como mínimo media hora para tomar el desayuno. Consumir solo tres veces a la semana.

Es importante mencionar que para bajar esos kilitos de más se debe consumir alimentos nutritivos y saludables, además, acompañarlo con una rutina de ejercicios.