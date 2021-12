Mujer y Ciudadanía y la Universidad Monteávila otorgaron Premio y Reconocimiento Mujer Analítica 2021

La Asociación civil Mujer y Ciudadanía y la Universidad Monteávila entregaron el Premio Mujer Analítica 2021 y diez Reconocimiento Mujer Analítica 2021 a destacadas mujeres del quehacer nacional venezolano.

Mujer y Ciudadanía a.c., es una asociación civil sin fines de lucro, fundada por la Arq. Aixa Armas, para la promoción de las mujeres como actoras fundamentales de la sociedad con el fin de lograr un desarrollo integral. Trabaja en el tema de la participación ciudadana de las mujeres, procurando desde allí promover su liderazgo político, social, cultural, económico y ecológico. Está extendida a nivel nacional e internacional y ha beneficiado a más de cinco mil mujeres a través de formación y capacitación.

Premio Mujer Analítica y Reconocimiento Mujer Analítica

Dentro de sus diferentes programas de acción se encuentra el premio Mujer Analítica, que junto con el Centro de Estudios para la Participación Ciudadana de la Universidad Monteávila otorga, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reconocer a venezolanas activas, analíticas, críticas, reflexivas, modernas que están trabajando por una Venezuela mejor.

Este año, el Comité de Premiación, ha valorado los méritos de la Sra. Manuela Bolívar, política venezolana y actualmente diputada a la Asamblea Nacional, para recibir el Premio Mujer Analítica 2021, y de diez destacadas mujeres icónicas y analíticas, caracterizadas por estimular el crecimiento de la conciencia ciudadana, para recibir el Reconocimiento Mujer Analítica 2021, ellas son: la Sra. Paola Bautista de Alemán, política e intelectual venezolana; la Sra. Gioconda San Blas, expresidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela; la Sra. Estrella Salazar, miembro activo de Mujer y Ciudadanía; la Lic. Carolina Fuenmayor, periodista y locutora, directora de la empresa Marketing Comunicaciones Integradas FC; la Sra. Ana María Diez, directora general de la organización de jóvenes, Más Ciudadanos; la Sra. Roxana Vivas, presidenta de Women Riots; la hermana Rosana Herrera, sierva de la congregación del Santísimo Sacramento; la Dra. Marianela Bozzi, especialista en detección de cáncer de mama; la Sra. Mary Duarte, activista social de la comunidad de Palo Verde; y la Sra. María Eugenia Arias, vicerrectora académica de la Universidad Monteávila.

La ocasión fue propicia para brindar también un merecido reconocimiento a la Asociación Venezolana de Mujeres, AVM, con el Premio Evangelina García Prince, recibido por la profesora Josefa Márquez de la mano de la Dra. Raquel García de Sánchez, hermana de la recordada socióloga Evangelina García Prince.

Ceremonia de premiación

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el auditorio principal de la Universidad Monteávila, el Dr. Francisco Febres-Cordero Carrillo, rector, destacó el compromiso ciudadano que trabaja Mujer y Ciudadanía para lograr la concientización práctica de una ciudadanía activa que busca el desarrollo institucional y democrático a través de una sociedad civil con vocación transformadora, con fuerte compromiso social y con capacidad de influencia.

“Es con la fuerza de las mujeres que se levanta un país, es con esa voluntad de cambio que se logra el desarrollo, el crecimiento y el bienestar social que merecen todos los venezolanos”, asegura la presidenta de Mujer y Ciudadanía, la Arq. Aixa Armas.

