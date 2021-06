Mundial de MOTOCROSS con presencia venezolana

Lorenzo Locurcio a sumar experiencia en la máxima categoría

El circuito Orlyonok, ubicado en Sochi, Rusia, recibirá este fin de semana la ronda inicial de las dieciocho válidas del Campeonato Mundial de Motocross 2021, certamen que tuvo su primera edición en 1952 y que por primera vez en su historia contará desde la fecha de apertura con un piloto venezolano gracias a la participación de Lorenzo Locurcio.

El carabobeño Locurcio, de 24 años de edad, defenderá al equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team en la división mayor MXGP para motos de hasta 450cc en la que se congregan los mejores pilotos del planeta. Para Lorenzo se tratará de su debut en el Mundial y su primer objetivo será responder a la confianza depositada por su escudería encabezada por Jiri Jankovsky, además de demostrar que es un piloto con el talento y la preparación necesarias para mantenerse en la élite del motocross mundial.

40 especialistas en representación de 16 naciones estarán presentes en la inauguración a orillas del mar Negro, encabezados por el vigente monarca, el esloveno Tim Gajser defensor del equipo oficial Honda HRC, junto a los integrantes las fábricas Yamaha, Kawasaki, GasGas, KTM y Husqvarna. El joven español Jorge Prado irá por su primera corona en la máxima categoría, haciendo escuadra en el team KTM Red Bull junto al legendario italiano Antonio Cairoli y el holandés Jeffrey Herlings.

Lorenzo Locurcio y el finlandés Miro Sihvonen serán los únicos que harán su estreno absoluto en el certamen, en tanto otros pilotos provenientes de la clase menor MX2 cumplirán su primera presentación en la división MXGP como el danés Thomas Kjer Olsen, el sueco Alvin Ostlund, el italiano Alberto Forato, el francés Jimmy Clochet y el británico Ben Watson.

Si bien para Locurcio se tratará de su primera incursión oficial en el certamen FIM, se reencontrará en el mismo aparato de salida con tres rivales a los que enfrentó en 2013 en el Mundial Junior 125cc efectuado en República Checa, trío que integra el letón Pauls Jonass, corredor que se hizo con el título y en el que Lorenzo finalizó en la séptima casilla. También se medirá al subcampeón de esa edición, el holandés Calvin Vlaanderen, el mismo resultado que obtuvo el venezolano un año después en Bélgica. De la misma promoción juvenil 2013 también la integra el sueco Alvin Ostlund.

El Gran Premio de Rusia de motocross en Orlyonok vuelve al calendario después de cancelar la cita 2020 debido a la pandemia mundial. Será también la cuarta ocasión en la que el trazado ubicado en el mar Negro reciba a los mejores centauros del planeta. El domingo se disputarán dos mangas de 30 minutos más dos vueltas cada una sobre la pista de 1690 metros de longitud. El vencedor de cada manga recibe 25 puntos y vigésimo lugar contabiliza un tanto.

