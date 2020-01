MundoDPelícula celebra los 123 años del cine nacional

Caracas, enero de 2020. Cada 28 de enero, homenajeamos lo mejor del séptimo arte, ese que lleva sello nacional y que arriba a 123 años de historia, esta fecha, nos recuerda la proyección de dos cortometrajes del cineasta Manuel Trujillo Durán, en los espacios del Teatro Baralt de Maracaibo, hecho que colocó a Venezuela a la vanguardia de la región en relación a esta industria.

MundoDPelícula, como distribuidor de amplia trayectoria en el mercado cinematográfico, ha logrado arraigarse como referente por su oferta en cuanto a films internacionales de corte independiente y cultural, pero destaca aún más, por los éxitos nacionales llevados a la gran pantalla.

En el año 2019, Cuatro de 10 producciones con sello venezolano contaron con el impulso de la distribuidora: Si Yo Muero Primero, de Rodolfo Muñoz, una coproducción entre Ecuador y Venezuela sobre “el ruiseñor de América”, Julio Jaramillo; La Noche de las Dos Lunas, del ganador del premio Goya (2014), Miguel Ferrari, un film humano y desgarrador que aborda la polémica vinculada a la maternidad y los avances de la ingeniería genética; Blindado, la décima película de Carlos Daniel Malavé, al mejor estilo de triller policial, cargado de suspenso y mucha acción; para cerrar con bronche de oro, el joven realizador Adrián Geyer, presentó, Juan un documental inspirado en la vida del artista Juan Félix Sánchez, alabado por la crítica y legitimado por la presencia de hombres

y mujeres de las artes de Venezuela.

Para este 2020 MundoDPelícula como todos los años, ofrecerá interesantes historias de producción nacional, inspiradas en hechos reales, llenas de acción, drama, comedia, Suspenso y mucho más, iniciando en el mes de abril con: Dos Otoños en París, dirigida por Gibelys Coronado y producida por Francisco Villarroel.

