MundoDPelicula te regala su mitad este Black Friday

Porque nuestra otra mitad es tuya, desde este viernes 29 de noviembre, hasta el domingo 1° de diciembre, nos sumamos al Black Friday,

Regalándote el 50% de descuento en boletería, para que disfrutes de tres maravillosos títulos de MundoDPelicula: Estafadoras de Wall Street, Midway: Batalla en

el pacífico y Blindado ,en todas las salas a nivel nacional.

Los amantes del buen cine, no pueden perder la oportunidad de ver alguna de nuestras opciones en cartelera. Ambición, mentiras, dinero, poder y deseo giran alrededor de Una historia inspirada en hechos reales, donde un grupo de astutas bailarinas exóticas (Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles y Cardi B), lideradas por Jlo, deciden vengarse de los clientes más adinerados de la bolsa en, Estafadoras de Wall Street El drama bélico, como género, se junta al gran regreso del director Roland Emmerich, para proyectar una historia aleccionadora, “Midway: Batalla del Pacífico”, que reconstruye el conflicto originado en la segunda guerra mundial, a través de efectos especiales que logran transportarnos en el tiempo, la cinta reúne a grandes estrellas como: Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans , Aaron Eckhart , Nick Jonas, Mandy Moore y Dennis Quaid.

Pero, si lo tuyo es lo hecho en casa, no puedes dejar de ver Blindado, la décima película de Carlos Daniel Malavé, que cuenta la historia de un robo a un vehículo de transporte de valores, al mejor estilo de triller policial, cargado de suspenso y mucha acción.

No pierdas la oportunidad, regálate esa otra mitad y completa el mejor plan para tu fin de semana, con ésta súper promo de MundoDPelicula.

