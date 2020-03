Murió la diseñadora dominicana Jenny Polanco por Covid-19

La diseñadora dominicana Jenny Polanco, una referencia de la moda en el país caribeño, falleció este martes 24-M por coronavirus, según anunció el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Polanco, nacida en Santo Domingo en 1958, anunció la semana pasada que se había infectado de coronavirus, después de regresar de un viaje a España.

Antes de sentir los primeros síntomas, la diseñadora organizó una fiesta en su domicilio, que se convirtió en uno de los principales focos de contagio del país.

La dominicana sumaba más de tres décadas en el mundo de la moda, donde era conocida por sus diseños de ropa femenina, con un marcado estilo entre lo clásico y sofisticado, que fusionaba con detalles artesanales, pero también por sus creaciones de carteras y joyas, con los que homenajeaba a los países caribeños.

El ministro dijo que Polanco tuvo «una crisis la pasada madrugada que condujo a su fallecimiento» y aseguró que la diseñadora, como el resto de los fallecidos en el país, tenía otras condiciones médicas, aunque no las precisó.

