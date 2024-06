Museo de la Cultura de Carabobo presenta exposición del artista venezolano Ramón Aular

El jueves 20 de junio de 2024, a las 7:00 p.m., será inaugurada en el Museo de la Cultura de Carabobo una exposición del artista venezolano Ramón Aular, titulada “Conectando Continentes”.

“Conectando Continentes” es también el proyecto que Ramón Aular ha llevado adelante durante los últimos 10 años, donde busca vincular culturas y comunidades diversas desde un gran lienzo.

“En manos de Aular nace en el 2014 la obra principal de este proyecto, un lienzo en el cual el artista representa la belleza orgánica de la orquídea Cattleya mossiae, símbolo de identidad de Venezuela por ser nuestra flor nacional”, tal y como explica el curador Kelvin Arévalo en el texto curatorial.

“Este lienzo portador de la orquídea ha sido conservado durante todo este tiempo y el mismo ha recorrido más de 30 países (…) conectando física y emocionalmente con pueblos diversos, de geografías apartadas y de difícil acceso (…) tejiendo grandes almas en la memoria visual que observamos en compañía del lienzo”.

En palabras del curador, “Ramón Aular celebra la pintura y lo textil en las obras resultado de sus ejercicios plásticos, partiendo de la expresividad de la mancha como medio abstracto sus composiciones recrean escenas orgánicas con alusiones a la cartografía de territorios explorados, al espacio proyectado al interior de los pueblos conocidos y las posibilidades cromáticas que culturas y personas poseen en los colores de sus identidades e historias”.

En tal sentido, Kelvin Arévalo comenta que en la muestra seleccionada se presentan “un conjunto de obras que exhiben discusiones estéticas entre lo figurativo y lo abstracto, espacio de creación presente en las problemáticas del arte contemporáneo desde las cuales Aular enuncia con precisión su dominio y destrezas en el tejido y lo pictórico”.

“El color deja de ser una presencia plana y se torna movimiento que interactúa en la fantasía recreada de nuevos mapas, nuevos territorios y formas que danzan en las condiciones de luces y sombras. La complejidad resultada del bordado textil aporta capas de profundidad, textura y relieves casi cinéticos, líneas paralelas que unen los lienzos con cientos de canutillos y mostacillas como vestiduras que ornamentan el destino del proyecto, la conexión”.

Asimismo explica que “En el diseño museográfico se ha destacado la intercomunicación del usuario con la obra, quien tiene la oportunidad de descubrir ambas caras del lienzo, un frontal donde resalta la combinación pintura-textil, fachada que recibe, lo que se construye para ser mostrado protagonicamente, pero en el arte textil ocurre que el reverso de la obra devela el trasfondo, el resultado íntimo, el dibujo no planificado que se crea del tejido en la parte posterior se convierte en metáfora de cicatrices internas, en emociones, fuerzas, recuerdos y eventos que componen el mundo interior que rara vez compartimos, y que pide ser observado, valorado y celebrado de igual manera”.

Ramón Aular nació en Valencia, Venezuela, en 1979. Estudió en el Instituto de Diseño de Caracas y en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Se mudó a Miami donde trabajó directamente con el artista de renombre mundial Romero Britto, con quien colaboró para crear varios proyectos, incluida la instalación de 2007 en el Hyde Park de Londres, además también trabajó con el artista Jeff Koons y colaboró con el artista Mr Brainwash durante Art Basel Miami Beach en 2010 y 2011. Entre los proyectos que ha realizado destaca una colaboración para Porsche en Art Basel 2013, al igual que su participación en la Feria de Arte de los Hamptons en 2016 a través de la Galería de Jennifer Ford, un proyecto in-situ para el SoHo House de Miami Beach ese mismo año, así como una exhibición en Contemporary Art Platform de Kuwait en 2018 y con la Rarity Gallery en Mykonos, además de su participación en la Feria de Arte de Beirut en las ediciones 2016 y 2017. Actualmente vive entre Miami y Beirut.

La exposición “Conectando Continentes” del artista Ramón Aular, se estará presentando durante dos meses, a partir del 20 de junio de 2024, en el Museo de la Cultura de Carabobo, en Valencia. Posteriormente la muestra será trasladada a la Galería de Arte Nacional, en Caracas.

Marisela Montes

Museo de la Cultura de Carabobo presenta exposición del artista venezolano Ramón Aular was last modified: by