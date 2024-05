Myuras debuta con ‘Versión de mí’, una canción introspectiva de reinvención

Es una canción para ponerla a todo volumen y dejarte llevar, sus tonadas son adictivas y harán que puedas escuchar su letra y plantearte la idea que siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo.

Myuras es un proyecto conformado en 2022 por tres músicos hermanos: Emanuel, Hans y Sebastián Gamarra, quienes cuentan con más de 10 años de experiencia en la escena alternativa del caribe colombiano, participando en varios proyectos importantes de la región. El grupo se compone de las vivencias de sus integrantes y el gusto y la química por tocar, con letras cargadas de anécdotas sobre el desamor, la amistad y las ganas de reinventarse.

Apasionados por la música desde temprana edad, los hermanos Gamarra, aprovechando el vínculo fraternal, logran sincronizar sus destrezas en una puesta en escena única que transmite emoción y ritmos de pop rock latinoamericanos que conmueven al público, generando una química única sobre el escenario y fusionando la esencia del pop con su espíritu rockero, el cual ha sido moldeado a lo largo del tiempo por su amor hacia este estilo de vida.

«Myuras nace del sueño de nosotros como hermanos de mostrar nuestra forma de componer, tener un espacio libre donde podamos mostrarnos con fraternidad y camaradería, y que nuestras ideas puedan reinventar la música rock/pop caribeña, utilizando los sonidos contemporáneos presentes en la escena latinoamericana», comenta el grupo con influencias de bandas como Los Mesoneros, Arawato, Diamante Eléctrico, Arctic Monkeys y 5 Seconds of Summer.

‘Versión de mí’ es el sencillo debut de Myuras, una canción que aborda el tema de la autoaceptación y las máscaras que a menudo usan las personas en las relaciones. Es una reflexión sobre los errores pasados de sus integrantes y cómo, a pesar de aparentar estar bien, en realidad estaban engañados y encerrados en una situación insatisfactoria.

‘Versión de mí’ explora una fusión de beats disco de los años 80 (Michael Sembello, A-ha) con melodías construidas desde una base pop y distorsiones características del blues rock. La intención de la agrupación fue crear un sonido introspectivo y enérgico, pero manteniendo un beat persistente en casi toda la canción.

«A veces hay que reconocer que no somos la combinación adecuada y que está bien estar solo. Concluyendo que la mejor versión de uno mismo es aquella en la que puede ser honesto consigo mismo, incluso si eso significa estar solo», agrega la banda.

El video de ‘Versión de mí’, dirigido por Emanuel Gamarra, tiene como concepto «el viaje del cambio» de ir a un punto A de una forma hasta llegar a un punto B donde el ser humano es distinto a lo que era cuando llegó.

«Fue un video muy retador a la hora de producir, ya que las grabaciones en exterior son difíciles. Escogimos como locación unas playas hermosas en Santa Verónica, Atlántico, con un increíble viento alisio. Quisimos que el clip se enfocara en nosotros, ser sus únicos protagonistas, también para dar un mensaje de reinvención de nosotros mismos», menciona Myuras.

‘Versión de mí’ es el primer sencillo de su EP debut homónimo ‘Myuras’ que consta de 3 canciones, el cual fue grabado y producido en la ciudad de Barranquilla en Mala Hora Studios y fue mezclado por Carlos Imperatori (Arawato, El Cuarteto de Nos, BTS, Los Mesoneros) de Custom Shop Studios en Miami, Florida. Además, fue masterizado por Reuben Cohen (Queens of the Stone Age, Pharrell Williams, Bruno Mars) de Lurssen Mastering en Burbank, California.

El EP, descrito por los integrantes de Myuras como «un trabajo muy personal que escribimos como hermanos, valiéndonos de todo lo que aprendimos estos años alejados de las tarimas», se lanzará en agosto de 2024. El grupo también prepara su primer Live Session.

«Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer y descubrir a Myuras en Colombia y Latinoamérica porque muchas veces preguntan sobre la música pop de Barranquilla, sus referentes más grandes, pero también queremos mostrar que la música alternativa e independiente tiene cabida en una región costera donde sabemos que es fuerte la música tropical, pero es una invitación a dejarse enamorar de otros sonidos del caribe», concluye el grupo.

Sobre Myuras

Myuras es un proyecto los hermanos Gamarra (Emanuel, Hans y Sebastián) que nació de la disolución de su anterior banda (Los Crankers), el cual fue un grupo importante de rock en la costa caribe colombiana. A través de su propuesta, la banda busca mostrar los sonidos que los marcaron en su infancia y, mediante su música, expresar su visión del mundo.

Myuras debuta con 'Versión de mí', una canción introspectiva de reinvención