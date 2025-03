Nace un Nuevo Testimonio Musical para Glorificar a Dios: La Revelación de Marleni

Miami, FL. (Marzo del 2025). – La voz emergente de la adoración, Marleni, con un profundo llamado a honrar a Dios a través de su música, anuncia el lanzamiento de su primera producción discográfica titulada «Mi Gran Amor». Este álbum, lleno de alabanza y adoración promete ser una obra inspiradora que conecta a los oyentes con el amor y la grandeza de Dios. Cada canción ha sido creada con el propósito de llevar un mensaje de esperanza y fe, destacando el talento de Marleni para componer alabanzas a Dios.

«Mi Gran Amor» dicta el estilo musical de Marleni, caracterizado por baladas pop, con letras que expresan de manera directa y personal su adoración a Dios. La mayoría de las canciones son de su autoría, reflejando la paz, el propósito y la transformación que ha experimentado en su caminar con Jesús.

Adicionalmente, Marleni presentará el videoclip de su sencillo «Feliz», fruto de una colaboración única con la multiganadora del Grammy, Aymée Nuviola. Esta sinergia adquiere un matiz especial, ya que Aymée Nuviola no solo aporta su inconfundible talento vocal, sino que también se une a Marleni como hermana en la fe y devota seguidora de Cristo para entonar una alabanza llena de fe, esperanza y gratitud. Filmado en Miami, el video musical estará disponible en YouTube y en las principales plataformas de streaming.

El lanzamiento será bajo el sello discográfico Worldwide Entertainment & Music, LLC., dirigido por el reconocido productor Paulo Simeón en colaboración con el maestro Jorge Arronte en la producción musical, este álbum ha sido elaborado con un compromiso espiritual y artístico que busca transformar la experiencia musical en un acto de adoración y alabanza a Dios.

Detalles del Álbum

El álbum se compone de ocho piezas musicales que invitan a un viaje íntimo hacia la conexión con Dios:

Gracia No Hay Otro Dios Yo Quiero Adorarte Gracias Vengo a Darte Al Estar Aquí Feliz Mi Gran Amor Júbilo

Cada tema irradia la luz y la gracia divina, conduciendo a los oyentes a descubrir una paz profunda y la fortaleza que solo la fe en Dios despierta.

Marleni comparte con emoción su testimonio: «Dios transformó mi vida y me otorgó una paz y un propósito claros. ‘Mi Gran Amor’ es mi forma de compartir ese regalo divino, a través de canciones que son oraciones y testimonios vivos de la gracia del Señor. Invito a todos a acompañarme en este despertar espiritual, a seguirme en mis nuevas redes sociales bajo el nombre de Marlene Ramos y a unirse a este camino de fe. ¡Que Dios los bendiga abundantemente!»

El álbum «Mi Gran Amor» saldrá al mercado el 11 de abril del presente año y ya se encuentra disponible para pre-ordenar en las plataformas de streaming. Marleni invita a todos aquellos que buscan renovar su espíritu y profundizar en su relación con Dios a ser parte de este viaje transformador.

Pre-ordena «Mi Gran Amor»: https://links.altafonte.com/ ymplmv0

Contactos | Contacts:

Worldwide Entertainment & Music, LLC.

Paulo Simeón | CEO

psimeon@worldwideentertainmentandmusic.com

Lolys Soray Barrios Navas | Social Media

Lolysbarrios123@gmail.com

Tumbao Media Productions

Charlie Pérez | Publicista

info@tumbaomediaproductions.com

Nace un Nuevo Testimonio Musical para Glorificar a Dios: La Revelación de Marleni was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí