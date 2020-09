Nacho protagoniza la serie “Miguel, al final del día”

El reconocido artista latinoamericano estrenó la serie en todas sus plataformas digitales, donde ya están disponibles los cinco primeros capítulos producidos por Maruto Films. Este trabajo muestra a “Miguel” desde su cosmovisión más humana, muy distinta a los grandes escenarios y su vida alejada de los reflectores desde su regreso a Venezuela.

Caracas, septiembre 2020 – Nacho recientemente estrenó la serie web audiovisual llamada “Miguel, al final del día”, producida por la empresa Maruto Films. En la serie manifiesta anécdotas de su vida y carrera profesional, recordando episodios de la infancia y sus inicios en la música; hace un recorrido a través de relatos por las distintas agrupaciones a las que perteneció hasta llegar a su estatus actual como artista.

La serie se grabó enteramente en la isla de Margarita y se le ve a lo largo de los capítulos detrás de un volante visitando zonas populares y viviendo a tiempo real diferentes realidades sociales, acompañado siempre por el lente de Iván Ramos, director de la serie. Mientras comparte con los locales, se evidencia que mientras esté alejado de los escenarios su contacto con el público se da a través de la empatía, el amor y el servicio social.

Las historias se extienden hasta llegar a profundas reflexiones de vida, limitaciones del pasado y obstáculos superados para convertirse en uno de los artistas más exitosos y reconocidos de Latinoamérica.

Hasta ahora han sido revelados cinco capítulos del proyecto en la cuenta oficial de Instragram del cantante, su fanpage en Facebook y su canal oficial en YouTube y se presume que desde ya se está negociando su transmisión en diferentes plataformas de contenido para televisión.

Te invitamos a ver y compartir “Miguel, al final del día”, una serie que nos acerca a la cosmogonía íntima de Nacho, uno de los artistas latinoamericanos más exitosos y polémicos de la última década.

En : Gente