Próximamente también guayaba, mango y coctel de frutas

Natulac lanza al mercado línea de néctares sin azúcar

**La marca, que celebra 25 años en el mercado, dispone de los nuevos productos en presentaciones tetra pak de un litro y para loncheras, en los sabores pera, manzana, durazno, mango, guayaba y coctel.

La tendencia mundial de consumir cada vez más bebidas saludables, sin azúcar, es celebrada por la marca Natulac en sus 25 años con el lanzamiento de esta nueva línea de néctares orientada a un estilo de vida más saludable.

La presentación de este lanzamiento, estuvo a cargo de Ariadna Nieves, gerente de Mercadeo de Natulac y de Solicar Unda, Directora de Sistema de Gestión, quienes mostraron las nuevas presentaciones de los néctares de pera, manzana y durazno, sin azúcar, anunciando también que para el mes de abril se incorporarán los sabores de mango, guayaba y coctel.

“Estamos preparándonos gradualmente para brindar más beneficios a la salud del venezolano, a través de la reducción del consumo de azúcar. Como elemento que le otorga mayor valor a esta nueva línea de bebidas saludables destaca que se incorpora un mayor porcentaje de pulpa de fruta, expresó Unda.

La presentación de estos néctares viene en envases tetra pak de un litro y de 250 cc para la lonchera infantil, pues la marca busca que el grupo familiar se beneficie de estos nuevos productos.

“Recordemos que el envasado en tetra pak, permite que el producto preserve sus condiciones durante un año. Es de fácil uso y transporte y, en el caso de los niños, es perfecta por su tamaño para las loncheras,” destacó Nieves.

Asimismo, Nieves comentó que han creado esta línea pensando en el segmento del consumidor que busca cuidarse con la cantidad de consumo del azúcar. “Tenemos tan sólo 15 días en el mercado y la aceptación ha sido muy buena. Ya estamos presentes en las regiones: capital, centro, y centro occidente, y esperamos en lo que resta de mes atender a toda Venezuela. Estamos preparando además la incorporación de sabores tropicales muy nuestros como lo son el mango, la guayaba y el coctel de frutas los cuales próximamente anunciaremos”.

La marca Natulac, que celebra este mes su aniversario número 25, ha dispuesto para esta línea precios accesibles que permitirán a pequeños, grandes y adultos mayores disfrutar de néctares más contenido de frutas, sin azúcar añadida, con excelente sabor, olor y color.

Ideal pacientes diabéticos

Por su parte, el doctor Wartan Keklikian, médico laparoscópico, especialista en bypass y manga gástrica, explicó que estos nuevos néctares sin azúcar son favorables, incluso para pacientes diabéticos, pues el azúcar que tienen es el de la propia fruta.

“Son elaborados con pulpa de fruta, agua y edulcorante. Tienen sólo el propio azúcar de la fruta, es decir la fructosa y la sacarosa. Si valoramos la cantidad de 8,5 gramos por cada 200cc que contiene y que la cantidad diaria recomendada son 285 gramos, queda demostrado que es muy poca”.

Destacó además como positiva la presencia de fibra soluble en el néctar, la cual también es favorable para el cuerpo, pues atrapa a las grasas y los mismos azúcares.

“No genera picos en el índice glicémico y además estas fibras bajan los triglicéridos porque los absorbe.”

Finalmente, las representantes de la marca señalaron que Natulac seguirá escuchando a su consumidor y a las tendencias mundiales para lograr aportar productos con nutrientes y además saludables para la familia venezolana.

NDP de Leonisia Cusati