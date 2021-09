Consejos para navegar en internet de forma segura y evitar la censura en sitios web

Consejos para navegar en internet de forma segura y evitar la censura a sitios web



Recientemente hemos visto cómo se han incrementado los casos de censura de sitios web en diversos países, esto no está limitado a países con dictaduras abiertas o dictaduras “de closet”, se puede ver desde occidente hasta lo más rancio y retrógrado de los países comunistas.

Por ejemplo, En los Estados Unidos y la Unión Europea hubo un revuelo por la ley SOPA y todo lo referente a la neutralidad en internet, pasando por los peores casos de espionaje a los ciudadanos a través de spyware u otras alimañas que ponzoñan a los usuarios cada vez que visitan un sitio web infectado.

Hemos visto como gobiernos de diversas latitudes se ha dado a la tarea de censurar las redes sociales en especial Facebook y Twitter, tal vez, por la masividad de las mismas, la inmediatez de su comunicación entre usuarios, y sencillez de uso.

Por todo esto debemos tener cada día más cuidado a hacer uso de un navegador web para realizar nuestras labores diarias, sea investigación, trabajo, educación, comunicación con nuestros familiares, pagos bancarios, entre otras. Inicialmente podríamos pensar que solo las operaciones bancarias y compras por internet debería ser resguardadas y asegurarnos que vayan encriptadas con el protocolo HTTPS, sí, ese añadido que hace que la barra de navegación se ponga de color verde y nos dé el visto bueno para proceder a realizar un pago.

Pues, no, con el tiempo todo ha ido de formas más simples a formas más complejas en lo que se refiere al seguimiento de las actividades de los usuarios a través del uso de los servicios en internet, sea desde un ordenador de escritorio, tableta, laptop o desde su móvil. Y es que se han visto casos en que las conversaciones, chat, emails, comentarios realizados en un sitio web y prácticamente toda la vida digital de un humano ha sido publicada por quienes les gusta hacer el mal y proceden al robo de información para venderla al mejor postor según sea el caso.

Por ello, debemos hacer uso de las herramientas disponibles para mejorar la calidad, la seguridad y la facilidad de la navegación en internet, ya que para cualquiera que se digne ser miembro de la sociedad en la actualidad el uso de la World Wide Web es prácticamente imprescindible.

¿Cómo lograr una navegación más segura desde mi ordenador o móvil?

Para poner esto en acción primero debemos repasar conceptos básicos sobre cómo funciona La Internet. Debemos tener en cuenta que las comunicaciones en la WWW son bidireccionales, un usuario solicita una información, un servidor responde, el usuario recibe la información y responde, y así sucesivamente. Lo mismo va si conversamos por WhatsApp, si escribimos un correo o si realizamos un pago en una tienda online. El usuario consulta, se le responde, vuelve a consultar y así hasta que la operación finaliza.

Hasta aquí todo va bien, pero, ¿sabemos en realidad por cuantos puntos, países, regiones, pasa nuestra información?, ¿en realidad creemos que esos datos aun cuando tarden pocos segundos en ir y venir no quedan almacenados en servidores de terceros? ¿Estamos dispuestos a compartir desde nuestro nombre, correo y hasta datos más importantes con desconocidos?

En mi caso, trato en lo posible de evitar eso utilizando la navegación segura que se puede establecer con el uso de una VPN tanto en el móvil como en el ordenador.

¿Pero que es una VPN?

Para entender Qué es una VPN, sin muchos rodemos imaginemos a La Internet, como una autopista con varios canales divididos en canal público http, canal seguro https y canal ultra seguro y oculto https con VPN, el primero es prácticamente el más usado, los datos van y vienen, los usuarios que utilizan el canal público están expuestos a:

Rastreo de sus datos, navegación sin privacidad e insegura

No poder ver sitios web censurados por gobiernos o algún otro ente.

Si se pasan al canal HTTPS, los usuarios estarán un escalón más arriba en lo que se refiere a seguridad pero seguirían expuestos al rastreo de su comportamiento en internet por lo que la navegación no es segura del todo, podrá hacer pagos bancarios o en tiendas online de forma segura pero también podemos afirmar que esa tienda online donde hace sus compras, rastreará su comportamiento para bombardearlo con publicidad indeseada.

Haga usted amigo(a) lector(a) una prueba, abra un navegador cualquiera e ingrese en un sitio de ventas por internet, regístrese en el sitio, solo si el sitio tiene activado el protocolo HTTPS , es decir, lo lleva a través del canal seguro de la autopista, no marque en recibir boletines de notificaciones de ofertas, luego pasee por otros sitios web, en la misma sesión del navegador comenzará a ver publicidad excesiva de los productos ofrecidos por el sitio de venta, y en su buzón de correos comenzará a recibir ofertas no deseas de productos que no le interesan para nada, eso NO es privacidad en internet , no se respetan las normas al respecto porque no hay en realidad una regulación sobre ello.

Pero queda un último recurso, usar el canal HTTPS+VPN, y es que aquí empieza todo a aclararse respecto a muchas de las cosas que se nos han dicho sobre navegar en internet, en este canal podemos tener total anonimato online, podrá acceder de forma totalmente segura a redes WiFi públicas, desbloquear las restricciones geográficas de contenidos web o servicios como por ejemplo la TV por internet, mantendrá todo el tiempo privacidad en sus operaciones y tareas como usuario de internet, no verá publicidad innecesaria, ni invasiva si no quiere verla, desbloqueará y evitará la censura de los gobiernos a las redes sociales cómo Facebook y Twitter y podrá compartir archivos mediante P2P sin limitaciones ni regulaciones y muy especialmente la tranquilidad de trabajar desde casa con total seguridad de sus datos.

Este tipo de herramientas no debería ser la excepción en la navegación en internet, deberían ser la norma pero mientras que eso sucede, debemos hacer uso de estos recursos para poder disfrutar de La Internet sin complicaciones.

Ing. Roberto Alemán

Full Stack Developer

