Navidad Es Alegría: Don Perignon en Concierto

Santo Domingo, R.D. – Don Perignon & La Puertorriqueña, íconos de la salsa puertorriqueña, se preparan para deslumbrar en dos eventos espectaculares que marcarán el inicio de la temporada navideña. El próximo 27 de noviembre, el conjunto se presentará en el Hotel Sheraton en el Distrito de Convenciones junto a La Sonora Ponceña y El Gran Combo de Puerto Rico en el Tradicional Bailable de ThanksGiving. Además, el 6 de diciembre, estarán en la Fiesta de Navidad 2024 en la Av. Alejandrino, Guaynabo.

El Tradicional Bailable de ThanksGiving en el Hotel Sheraton es un evento que ya se ha convertido en una tradición, donde cientos de fanáticos se reúnen para celebrar y disfrutar de la mejor música de salsa. Este año, el evento contará con la participación de tres de las agrupaciones más emblemáticas de la isla: Don Perignon & La Puertorriqueña, La Sonora Ponceña y El Gran Combo de Puerto Rico. Será una noche inolvidable llena de ritmo, alegría y energía.

Además de su participación en estos eventos, Don Perignon & La Puertorriqueña se encuentran actualmente promocionando su nuevo sencillo navideño titulado «Navidad Es Alegría». Esta canción, que ha sido lanzada recientemente, captura el espíritu festivo y alegre de la Navidad, y ya está recibiendo una excelente acogida tanto en las estaciones de radio como en las plataformas digitales.

Sobre Don Perignon

Don Perignon es uno de los nombres más respetados en la escena de la salsa puertorriqueña. Con una carrera que abarca décadas, ha sabido mantenerse relevante y continuar innovando en su música. Su grupo, La Puertorriqueña, es conocido por su talento y energía en el escenario, ofreciendo siempre actuaciones memorables.

«Nos sentimos muy emocionados de poder compartir nuestra música en estos eventos tan importantes,» comentó Don Perignon. «La Navidad es una época muy especial para todos nosotros, y queremos que nuestra música sea parte de las celebraciones de la gente. ‘Navidad Es Alegría’ es una canción que refleja exactamente eso, y esperamos que la disfruten tanto como nosotros al crearla.»

Estos eventos no solo ofrecen entretenimiento de alta calidad, sino que también fomentan un sentido de comunidad y celebración entre los asistentes. La combinación de talentos como Don Perignon & La Puertorriqueña, La Sonora Ponceña y El Gran Combo de Puerto Rico promete una experiencia musical inolvidable.

