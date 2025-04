¿Necesito un acuerdo de operación para una LLC? Aquí tienes un ejemplo de acuerdo de operativo

¿Necesito un acuerdo de operación para una LLC o estatutos para una corporación?

Sí, necesitas un Acuerdo de Operación para una LLC y Estatutos Sociales (Bylaws) para una corporación. Aunque no siempre son obligatorios por ley en todos los estados (especialmente el Acuerdo de Operación para una LLC), son documentos fundamentales que establecen la estructura de gobierno, los derechos y responsabilidades de los propietarios (miembros en una LLC, accionistas en una corporación), y las reglas operativas de la empresa.

¿Por qué son importantes?

LLC – Acuerdo de Operación (Operating Agreement): Define la propiedad y la distribución de ganancias y pérdidas: Clarifica quiénes son los miembros y cómo se dividirán las ganancias y las pérdidas. Establece la gestión: Especifica si la LLC será gestionada por los miembros o por un administrador designado, y cómo se tomarán las decisiones. Protege la responsabilidad limitada: Aunque la LLC en sí ofrece protección, un acuerdo bien redactado puede ayudar a demostrar que la LLC es una entidad separada y evitar el «levantamiento del velo corporativo». Aborda situaciones futuras: Puede incluir provisiones para la admisión de nuevos miembros, la salida de miembros, la disolución de la LLC, etc. Evita malentendidos: Al poner los acuerdos por escrito, se minimizan las posibles disputas entre los miembros.

Corporación – Estatutos Sociales (Bylaws): Establecen la estructura de gobierno: Definen los roles y responsabilidades de los accionistas, la junta directiva y los funcionarios de la corporación. Regulan las reuniones: Establecen las reglas para las reuniones de accionistas y de la junta directiva (frecuencia, quórum, votación, etc.). Definen los procedimientos operativos: Detallan cómo se emitirán las acciones, cómo se transferirán, los poderes de los funcionarios, etc. Proporcionan un marco para la gestión: Aseguran que la corporación opere de manera organizada y de acuerdo con las leyes aplicables.



Ejemplos Básicos:

A continuación, te presento ejemplos muy básicos y simplificados para ilustrar la estructura general de un Acuerdo de Operación para una LLC y los Estatutos Sociales para una corporación. Ten en cuenta que estos son solo ejemplos con fines ilustrativos y no deben utilizarse como documentos legales definitivos. Necesitarás asesoramiento legal para crear documentos que se adapten a las necesidades específicas de tu empresa y cumplan con las leyes de tu estado.

Ejemplo Básico de Acuerdo de Operación para una LLC:

**ACUERDO DE OPERACIÓN DE [Nombre de la LLC]** **Fecha:** [Fecha de Creación] **1. Formación:**

Se forma una Compañía de Responsabilidad Limitada denominada [Nombre de la LLC] bajo las leyes del estado de [Estado]. **2. Propósito:**

El propósito de la Compañía es participar en cualquier actividad comercial legal. **3. Miembros:**

Los miembros de la Compañía son:

* [Nombre del Miembro 1], con una Participación de Capital del [Porcentaje]%

* [Nombre del Miembro 2], con una Participación de Capital del [Porcentaje]%

(Añadir más miembros si es necesario) **4. Gestión:**

La Compañía será gestionada por [Miembros/Administrador Designado]. [Si es gestionada por los miembros, especificar cómo se tomarán las decisiones. Si es por un administrador, identificar al administrador]. **5. Distribuciones:**

Las ganancias y pérdidas de la Compañía se asignarán a los miembros en proporción a sus Participaciones de Capital, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Las distribuciones se realizarán en los momentos y montos que determinen los [Miembros/Administrador Designado]. **6. Contribuciones de Capital:**

Los miembros han contribuido con el siguiente capital a la Compañía:

* [Nombre del Miembro 1]: [Monto/Descripción de la Contribución]

* [Nombre del Miembro 2]: [Monto/Descripción de la Contribución]

(Añadir más miembros si es necesario) **7. Disolución:**

La Compañía se disolverá al ocurrir [especificar eventos, como acuerdo unánime de los miembros, bancarrota, etc.] según lo dispuesto por la ley. **8. Ley Aplicable:**

Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado de [Estado]. **Firmas de los Miembros:**

_________________________ _________________________

[Nombre del Miembro 1] [Nombre del Miembro 2] **ESTATUTOS SOCIALES DE [Nombre de la Corporación]** **Artículo I: Oficinas**

La oficina principal de la corporación estará ubicada en [Dirección]. La corporación puede tener otras oficinas en los lugares que determine la junta directiva. **Artículo II: Accionistas**

**Sección 1: Reuniones Anuales.** Se celebrará una reunión anual de los accionistas para elegir directores y tratar otros asuntos debidamente presentados. La reunión se celebrará el [fecha] de cada año, a las [hora], en [lugar], o en la fecha, hora y lugar que determine la junta directiva.

**Sección 2: Notificación de Reuniones.** Se enviará una notificación escrita de cada reunión de accionistas a cada accionista registrado con derecho a voto, al menos [número] días antes de la reunión.

**Sección 3: Quórum.** La presencia en persona o por poder de los tenedores de [porcentaje]% de las acciones con derecho a voto constituirá quórum para la transacción de negocios en cualquier reunión de accionistas. **Artículo III: Junta Directiva**

**Sección 1: Número y Término.** La junta directiva estará compuesta por [número] directores. Cada director desempeñará su cargo por un período de [número] años o hasta que su sucesor sea debidamente elegido y calificado.

**Sección 2: Reuniones.** La junta directiva se reunirá regularmente [frecuencia], en la fecha, hora y lugar que determine la junta directiva. Se pueden celebrar reuniones especiales con la notificación requerida.

**Sección 3: Quórum.** La presencia de la mayoría de los directores en ejercicio constituirá quórum para la transacción de negocios en cualquier reunión de la junta directiva. **Artículo IV: Funcionarios**

**Sección 1: Funcionarios.** Los funcionarios de la corporación serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y podrán incluir otros funcionarios según lo determine la junta directiva. Una misma persona puede ocupar dos o más cargos, excepto los de Presidente y Secretario.

**Sección 2: Elección y Término.** Los funcionarios serán elegidos anualmente por la junta directiva y desempeñarán sus cargos hasta su sucesor sea debidamente elegido y calificado.

**Sección 3: Poderes y Deberes.** Los poderes y deberes de los funcionarios serán los que prescriba la junta directiva. **Artículo V: Acciones**

**Sección 1: Emisión de Acciones.** La corporación podrá emitir el número de acciones autorizado en sus Artículos de Incorporación.

**Sección 2: Certificados de Acciones.** Los accionistas tendrán derecho a recibir certificados que representen sus acciones. **Artículo VI: Enmiendas**

Estos Estatutos Sociales podrán ser enmendados por [la junta directiva/los accionistas] según lo dispuesto por la ley. **Adoptados el:** [Fecha de Adopción]

Recuerda: Estos son ejemplos muy básicos. Un Acuerdo de Operación y unos Estatutos Sociales completos abordarán muchos más detalles específicos para tu negocio. Es crucial obtener asesoramiento legal para crear documentos que protejan tus intereses y cumplan con las leyes de tu estado.

