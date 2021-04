¿Negocio redondo? Pfizer insiste en que vacunados necesitan una 3era dosis y un refuerzo anual.

Es probable que las personas necesiten una tercera dosis de la vacuna de 6 a 12 meses después de su primera ronda, dice Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.

Los datos del mundo real muestran que la vacuna Pfizer es efectiva contra una variante preocupante del coronavirus que se vio por primera vez en Sudáfrica, llamada B.1.351, dijo Bourla durante un evento de CVS Health Live publicado en Facebook el jueves. «La protección disminuye con el tiempo, pero aún en seis meses sigue siendo extremadamente, extremadamente alta», dijo.

«Si me preguntas, creo que habrá una necesidad, según estos datos, de revacunaciones», agregó Bourla.

Bourla dijo que queda por ver con qué frecuencia tendría que suceder una posible tercera dosis, pero “un escenario probable es que probablemente se necesite una tercera dosis en algún momento entre seis y 12 meses y luego, a partir de ahí, habrá una revacunación. Pero todo esto necesita ser confirmado».

“En las pandemias, estás tan protegido como tu vecino”, dijo Bourla. Por eso es importante que todos los países vacunen a sus ciudadanos.

