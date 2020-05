Neka One & Nelson «El Toro» estrenan en cuarentena «Party en casa»

Los cantantes venezolanos Neka One y Nelson «El Toro» estrenaron recientemente el tema musical «Party en casa»; un reggaeton que invita a todo el público a celebrar y a pasarla en grande desde la comodidad de su hogar en un tiempo álgido para el mundo como lo es esta cuarentena.

La producción comenzó a desarrollarse en la ciudad de Miami a principios de año «… y cuando ya teníamos todo listo para su lanzamiento apareció el Covid 19… Toda esta situación cambió los planes del mundo, y más allá de paralizar nuestra obra decidimos adaptarnos y trabajar desde el hogar» comentó Neka justificando su más reciente tema musical y vídeo clip.

«Party en casa» ya está disponible en las plataformas digitales de Youtube, Apple, Spotify, iTunes, Tik Tok, y Amazon, por nombrar algunas. El sencillo fue escrito, producido y dirigido por el propio Neka, «El Toro» intervino en la letra y música, y junto a ellos destacaron Antony Albert en la Producción Musical, y Daniel Mayer en la elaboración del vídeo.

Para obtener más detalles de este lanzamiento se estableció un contacto directo con los artistas, y estás fueron algunas de las impresiones emitidas desde la ciudad de Miami:

Qué significado tiene lanzar un tema musical en una época de pandemia?

Fue difícil tomar la decisión del lanzamiento porque el mundo esta enfocado en otras prioridades; pero luego de darle vueltas al asunto llegamos a la conclusión de que un poco de música para despejar la mente no viene nada mal… y «Party en casa» es el reflejo de cómo puedes pasarla bien dentro de tu hogar con tus familiares, amigos y allegados; es hacer tu propia fiesta sin arriesgarte a salir a la calles en estos tiempos.

Le ha sido fácil sobrellevar todo este confinamiento?

No, aunque nos ha servido para enfocarnos en hacer más música. Estamos trabajando en un Disco y le dedicamos toda la energía a ese proyecto para que cuando esto del Covid 19 pase podamos compartir dicha obra con el público que nos sigue.

Teme que la pandemia afecte la industria musical?

Es una realidad de la cual no podemos escapar… El virus afectó todas las áreas y negocios del mundo; quizás no veamos conciertos en vivo o discotecas por un rato, pero siempre tendremos opciones de llevar nuestra música a la gente de forma segura, haciendo conciertos On Line, lanzando música en las tiendas digitales o algo adicional nos inventaremos con el tiempo para salir adelante de nuevo.

Para más información pueden seguir las cuentas de Instagram: @nekaone y @nelsoneltoro

Neka One & Nelson «El Toro» estrenan en cuarentena «Party en casa» was last modified: by

En : Gente