NEO presenta ‘Luces que se apagan’, una canción de rock clásico que le canta a la libertad

NEO es una banda colombiana que nació de la pasión compartida de sus miembros por el rock, todos unidos a través de bandas universitarias. El proyecto conformado en la actualidad por Sebastián Pinto (bajo), Javier Flórez (guitarra), Leo Blanco (batería), Sara Rivera (voz) y Mario Alejandro Bustos (guitarra) tiene la intención de mantener la intensidad y autenticidad del rock clásico, conectando con su audiencia a través de composiciones cuidadosamente elaboradas, presentaciones llenas de energía y una estética visual vintage.

NEO busca transmitir la emoción y la rebeldía que caracterizan al rock. Con sus canciones, sus integrantes quieren conectar emocionalmente con la audiencia, evocando recuerdos y al mismo tiempo explorando temas atemporales como el amor, la pérdida, la lucha por la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo cambiante.

«NEO no es un acrónimo, sino una representación del «nuevo» enfoque que tenemos hacia el rock. Aunque evocamos la nostalgia por las épocas pasadas, buscamos reinterpretar estos sonidos con un estilo fresco para la escena musical actual. Queremos hacer parte de esta nueva era del rock latinoamericano haciendo crecer su presencia en Colombia. Vemos a NEO como alguien quién expresa su descontento, y vive sus sentimientos», cuenta la agrupación bogotana cuyas influencias provienen del grunge, el rock clásico de los 70’s y 80’s, y el rock progresivo en grupos como Led Zeppelin, Nirvana, Incubus y Soda Stereo.

‘Luces que se apagan’ es el nuevo lanzamiento de NEO. Es la libertad que empieza cuando la penumbra abre las puertas a mucha creatividad en las noches de insomnio. Para unos las luces apagadas ya son el final del día, pero para otros apenas es el comienzo.

‘Luces que se apagan’ es una canción muy rockera, el fill de batería inicial empieza con potencia en groove con el bajo que se mantiene siempre, ofreciendo tensión. Las guitarras se basan en el hard rock sesentero y arpegios distorsionados que acompañan la voz que intenta aullar a la luna.

«No pretendemos explicar las canciones porque cada uno ha pasado por situaciones completamente diferentes. ‘Luces que se apagan’ es una canción para escuchar en cualquier momento del día y cada uno se encarga de darle el significado», agrega el grupo.

El video de ‘Luces que se apagan’ tiene un concepto que ilustra elementos industriales, tonos grises, reflejos, lugares oscuros y luces parpadeantes, una metrópoli donde el grupo toca y se inspira cada día. El video son los integrantes de NEO cobijados por la noche.

‘Luces que se apagan’ es el segundo sencillo del próximo EP de NEO que contará con cuatro canciones, cada una de ellas abordará diferentes facetas que le dará múltiples significados para quienes las escuchen. Este trabajo le hablará a la nostalgia, la resiliencia y la búsqueda de identidad. El grupo planea lanzar el álbum de ocho canciones en su totalidad a comienzos de 2025.

Durante estos últimos meses del año, NEO planea lanzar dos sencillos más antes del lanzamiento completo del EP. El grupo también trabaja en varios proyectos de colaboración con otras bandas y en la producción de más material audiovisual para acompañar sus lanzamientos.

NEO tiene varios shows planeados en Bogotá durante los próximos meses. La banda está en conversaciones para participar en festivales locales y en organizar eventos íntimos para sus seguidores más cercanos. De hecho, el grupo realizará el Sinfónico de Rock al Parque en donde inyectará su dosis característica de rock clásico.

«Tenemos grandes expectativas con NEO. Creemos que nuestra música puede resonar con una audiencia más amplia, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Es importante que las personas nos descubran porque tenemos una propuesta auténtica que combina lo mejor del rock clásico con una visión fresca y actual. Queremos revitalizar el rock y crear una comunidad apasionada que disfrute de esta música tanto como nosotros», concluye la banda colombiana.

