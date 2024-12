Nerea: La nueva canción de C.E.R.E.S. un homenaje a la mujer y al mar

La banda venezolana de Post-Rock/Metal, C.E.R.E.S., lanza su nuevo single, “Nerea”, un tema que encapsula su característico sonido atmosférico y melancólico.

C.E.R.E.S. integrada por Santiago Menéndez (Voz), Francisco Cova (Guitarra), Jean Marco Gudiño (Guitarra), Diego Zamora (Bajo) y Gonzalo Gómez (Batería), sigue consolidando su proyecto musical en la escena musical venezolana, ahora con “Nerea” producida, mezclada y diseño sonoro por Samuel Duque, colaborador habitual de la banda, el tema se suma a la discografía que incluye los singles “Ceres” (2021), “Umbral” (2022), “Harakiri City” (2022, versión de Caramelos de Cianuro), “Más Que El Viento” (2023) y “Caminantes” (2024).

La inspiración detrás de “Nerea” en palabras de la banda, surgió en plena pandemia, inspirada en el mar y la mujer, estableciendo una analogía poderosa entre ambos. «El mar es sublime, increíble, hermoso, mágico, misterioso; al mismo tiempo, puede ser muy peligroso y devastador. Una mujer podría tener esas mismas características«, explica la banda sobre el concepto central de la canción. Este simbolismo se refuerza con la elección del nombre, «Nerea proviene del griego y está ligada al mar. También hace referencia a deidades marinas. Es un nombre hermoso que encapsula perfectamente el tema de la canción«.

“Nerea” combina delicadeza y fuerza, ofreciendo una experiencia sonora que transporta al oyente. «Quisimos plasmar melancolía en las melodías. El principio de la canción tiene melodías muy suaves y sutiles, con muchas capas: guitarras, voces atmosféricas y sintetizadores. Luego, evoluciona a un coro pegajoso con guitarras más poderosas y distorsionadas, cerrando con un final aún más pesado y afinaciones bajas«, explican los integrantes.

La banda describe la canción como, «Melancólica y cargada de elementos que generan una sensación de profundidad. Si cierras los ojos mientras la escuchas, de alguna manera puedes visualizar el mar«. Además, el single cuenta con una segunda versión en estilo synthwave, «Muy melódica, con un toque ochentero y atractivo, haciendo de Nerea una canción fácil de escuchar y disfrutar«, enfatizó la banda.

El paralelo entre la mujer y el mar se refleja tanto en la letra como en el sentimiento de la canción. «El mar puede llevarte a donde quieras navegando; para un marinero, es su mejor aliado, pero también puede hundirlo en sus profundidades. Así es la mujer: puede ser tu motivación, tu mejor compañía y equipo, pero también puede llevarte a tocar fondo«, comenta la banda sobre la fuerte carga simbólica detrás de la canción.

