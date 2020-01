En una rueda de prensa celebrada en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles a Teherán que sufrirá un «golpe rotundo» si ataca a Israel.

«Quien intente atacarnos recibirá el golpe más fuerte», dijo Netanyahu a los periodistas. Asimismo, aseguró que Israel está «completamente» a favor de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acabar con la vida de Suleimani. En este sentido, dijo que hay que felicitar al inquilino de la Casa Blanca por actuar de forma «rápida, audaz y firme».

Netanyahu aconsejó este martes a su Gabinete de Seguridad que no se involucre demasiado en la crisis derivada del asesinato del general iraní Qassem Soleimani, que tuvo lugar el pasado jueves en Irak a causa de un ataque con drones lanzado por EE.UU. «No debemos ser arrastrados a este asunto», explicó el político, asegurando que se trata de una cuestión que atañe a Washington y no a Tel Aviv.

Tras el asesinato de Soleimani, Netanyahu ordenó a los ministros del Gabinete que no hablaran con la prensa sobre el tema para evitar que ciertas declaraciones públicas pudieran crear la impresión de que Israel estuvo involucrado en la operación.

Netanyahu a Irán: Sí nos atacan, recibirán un «golpe rotundo» was last modified: by

En : Noticias Internacionales