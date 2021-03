Neutralizado integrante del GEDO “El Perú” en El Callao tras enfrentarse a comisión mixta GNB DGCIM

La FANB continúa su lucha sin cuartel contra la delincuencia, es por ello que cuando efectuando labores de patrullaje mixto funcionarios GNB y DGCIM en el sector La Iguana del municipio El Callao, sostuvieron enfrentamiento con integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “El Perú” resultando fallecido un sujeto y logrando aprehender a una mujer mientras huía del lugar.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, comisiones mixtas del Destacamento de Comandos Rurales N° 628 y la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) dieron de baja a un sujeto apodado “El Gocho 19” quien al recibir la voz de alto abrió fuego contra los militares.

El G/B Rodríguez Cepeda, refirió que en el procedimiento fue capturada Neibis Yosmar Avilez Aranguren, cuando intentaba huir del lugar incautándole un bolso contentivo con (50) envoltorios de presunta Súper Marihuana con un peso bruto total aproximado de ochocientos cincuenta y cinco (855 gramos).

Puntualizó que durante el enfrentamiento se recuperó un (01) arma de fuego tipo pistola, marca TANFOGLIO, cal.9X19 mm. serial AB79989 con un (01) cargador siete (07) cartuchos sin percutir, cuatro (04) vainas percutidas, piezas de un Fusil Automático Liviano (Tubo cañón y Conjunto móvil) y ciento doce (112) cartuchos Cal.7,62X39 mm.

El caso quedó notificado al Ministerio Publico y al eje de homicidios del CICPC Tumeremo.

