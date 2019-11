De acuerdo a la FAO, Venezuela es el país latinoamericano con más desnutrición

En Venezuela la desnutrición pasó de 2,9 millones de personas entre 2013-2015 a 6,8 millones en el periodo 2016-2018. Tal como lo indica el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En términos absolutos, Venezuela es el país latinoamericano donde más se incrementó la desnutrición durante 2018, según el documento que se difundió este martes en la sede regional de la FAO, en Santiago de Chile.

En línea general, la FAO resalta que el hambre afecta a 42,5 millones de personas en Latinoamérica, lo que equivale al 6,5 % de la población de la región.

Además advirtió que en la región también se incrementó la inseguridad alimentaria y la obesidad.

Los 42,5 millones de latinoamericanos que padecieron hambre en 2018 suponen un alza de 4,5 millones respecto al mínimo de 38 millones que se reportó en 2014.

Ese aumento es atribuible casi en su totalidad a los países suramericanos, donde el número de personas subalimentadas creció en 4,7 millones en el lapso de cuatro años.

Las cifras forman parte del informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019, elaborado junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (WFP).

El análisis de las cifras por país refleja una gran heterogeneidad en la lucha contra el hambre. Entre los países que la redujeron sobresale Colombia, que pasó de 3,6 a 2,4 millones de personas en los dos últimos trienios, y México, Bolivia y República Dominicana.

Los países con un menor porcentaje de desnutridos, por debajo del 2,5 % de la población, son Brasil, Cuba y Uruguay. Chile está cerca de este grupo con una prevalencia del hambre del 2,7 %, precisó el informe.

Además del hambre, el sobrepeso y la obesidad se han convertido estos últimos años en el principal desafío en materia de seguridad alimentaria.

Según datos de la FAO, el 24 % de la población en Latinoamérica, unas 105 millones de personas, padece obesidad, prácticamente el doble que el promedio mundial, que es del 13,2 %.

Por cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de seis sufren sobrepeso u obesidad, un problema que está aumentando en todos los grupos de población, especialmente en adultos y niños en edad escolar.

En : Noticias Internacionales