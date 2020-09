“NI LA PANDEMIA DETENDRÁ AL FOLKLORE VENEZOLANO”

El manager venezolano Oscar Torres asegura que es un gran momento para el folklore, especialmente para la música llanera.

No es un secreto que los exponentes folklóricos son los últimos en adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas, desde la llegada de las redes sociales, pasando por las plataformas digitales y, actualmente, con los conciertos “on-line” o “streaming”, producto de la reinvención desencadenada por “la nueva normalidad”, que sigue poniendo a prueba el ingenio de los productores venezolano y artistas llaneros. Luis Silva, Reinaldo Armas y Lisith Contreras «La Gocha», son algunos de los que hoy día se han sumado a este reto.

Para Torres, quien actualmente representa a figuras del folklore como Ignacio Rondón, Teo Galindez, Carlos Terán, Yane Masi “La Reina del Joropo”, Rosita Cabrera y Tito Rodríguez, esta evolución se evidencia, incluso, en los momentos más difíciles, quien además asegura que es el mejor momento para nuestro folklore, especialmente para la música llanera.

– “Nuestra personalidad alegre, optimista, jocosa y “echada pa´lante” está marcada de manera indeleble en cada obra de nuestro folklore. Ante cada momento de crisis, siempre ha surgido una ola de talentosos artistas venezolanos venciendo la adversidad. No ha sido y no será distinto con la pandemia. Hay una simbiosis entre la música y nuestro ADN que cobra vida en cada obra plasmada.”, expresó el manager artístico, también Director de comunicaciones de la empresa de espectáculos Celebrity.

La economía naranja y la industria del espectáculo resultaron las más afectadas por la pandemia, Oscar Torres está convencido que hubo un reinicio del sistema que dejó a todos los artistas a un mismo nivel y ahora estos deben dar lo mejor de sí para generar contenido atractivo, mantenerse vigentes y promocionar su música llevándola al nivel de monetización.

Las generaciones “Millennials” (1982-1994) y “Centennials” (1995- Presente) miden sus éxitos en “likes” y “compartidos”, cosa que no es propia de las generaciones que nos preceden. Sin embargo, nuestros cultores, compositores, cantantes criollos, gaiteros y demás artistas se han visto obligados a sumergirse en un mundo cada vez más tecnológico, dejando resultados positivos como: la universalidad de nuestra música, la preservación de nuestra cultura y una clara evolución al momento de presentar y comercializar nuestra música, evidenciando una gran capacidad de adaptación y superación.

Esta superación se refleja en cada espacio ganado dentro de galas y festivales importantes, como Premios Pepsi Música (Venezuela), Grammy Latinos y Viña del Mar, donde las categorías folclóricas y tradicionales, cada vez, gozan de más respeto e importancia.

Puedes visitar sus redes sociales @Oskarmanager donde también comparte información importante para carreras musicales.

No olvides dejar tus comentarios y de compartir este artículo con ese amigo músico que ya no está disfrutando su arte.

“NI LA PANDEMIA DETENDRÁ AL FOLKLORE VENEZOLANO” was last modified: by

En : Gente