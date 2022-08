NIA lanza «KLK» de la mando de Sueños Records Distribución

Miami, FL, 2 de agosto de 2022.- (@MinayaPR) La empresa Sueños Records Distribución lanza el tema de la cantante NIA su sencillo titulado “K L K” su primera canción interpretada en español.

«Esta canción es una mezcla de melodías contagiosas y voces suaves, naturales del R&B y Pop, donde habla de relaciones con personas y la búsqueda de uno mismo» expresa la artista.

«Yo siempre quería hacer música que mi familia puedan entender en español. Esta canción se siente diferente y espero que les guste a todos» puntualizó NIA.

La cantante y compositora de 24 años tiene su origen dominicano e influencias que incluyen a Gwen Stefani, Aaliyah y Lauryn Hill para crear una versión contemporánea de la vibra R&B de finales de los 90 con la que creció.

Nacida en Queens, Nueva York, Nia lanzó su EP debut «Only One» en octubre de 2019 mientras tomaba clases en The New School, luego después de graduarse en 2020, se está enfocando en la música y continúa perfeccionando sus ya impresionantes habilidades para escribir canciones.

Su álbum debut está en proceso y se planea lanzar a finales de este 2022.