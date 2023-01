Nicolás Cardona Cumple Sólida Primera Etapa En El Dakar.

El motociclista venezolano Nicolás Cardona se ubicó en la vigésima segunda posición en la categoría Rally 2 tras la disputa de la etapa inaugural del Rally Dakar 2023, recorrido de 600 kilómetros que se efectuó el domingo 1 de enero con partida y llegada en la localidad saudita de Sea Camp, en las costas del Mar Rojo.

Nicolás Cardona, al manillar de una Husqvarna 450cc, empleó un tiempo de 5 horas, 9 minutos, con 27 segundos que lo colocó además en la casilla 53 en la general, en un pelotón en el que partieron más de 130 pilotos pero que en la misma etapa de apertura cobró su primer abandono de envergadura, con la deserción por caída del vigente campeón, el británico Sam Sunderland, quien sufrió varias fracturas al manillar de una Gas Gas, aunque por fortuna se encuentra fuera de peligro.

En la división Rally 2 en la que se mide el barquisimetano Cardona, el vencedor de la jornada dominical fue el italiano Paolo Lucci a los mandos de una KTM, tras emplear 4 horas, 38 minutos y 48 segundos, al capitalizar la penalización de 15 minutos que recibió el surafricano Michael Docherty, quien a pesar de la sanción, quedó tercero a 2 minutos y 29 segundos del europeo.

“Esta primera etapa fue muy dura, realmente exigente – afirmó Nicolás Cardona – Muchas piedras, dunas grandes, muy técnico, que requirió de una enorme demanda física; pero contento, viniendo de menos a más, adaptándome a la navegación, tanto tiempo sin competir en rally, seis años, pero en definitiva satisfecho de cómo vamos retomando el ritmo. Después de las pruebas especiales hicimos un enlace muy extenso hasta volver al campamento”.

En su quinta presentación en un Dakar y la primera sobre territorio saudí, Nicolás Cardona quedó colocado provisionalmente en el puesto veintidós en la clase Rally 2 acumulando 30 minutos y 39 segundos de desventaja frente al puntero Lucci. Entre los 88 centauros que completaron la primera etapa, el venezolano es el tercer mejor latinoamericano en esa división detrás de los argentinos Diego Llanos y Stefano Caimi, los que se ubican en el cuarto y décimo noveno lugar.

La clasificación general de motos es liderada por el estadounidense Ricky Brabec en una Honda de la máxima división Rally GP, al cumplir 4 horas, 14 minutos y 10 segundos, escoltado a solo 19 segundos por el argentino Kevin Benavides en una KTM oficial, mientras el otro integrante de la formación austriaca KTM, el australiano Toby Price se coloca tercero a 39 segundos. Las sanciones que recibieron el español Joan Barreda (1 minuto), el australiano Daniel Sanders (3 minutos) y el chileno Pablo Quintanilla (2 minutos), les hicieron retroceder al cuarto, sexto y séptimo peldaño, respectivamente.

La segunda etapa del Dakar 2023 se efectuará el lunes 2 de enero entre las localidades de Sea Camp – que sirvió de prólogo, además de punto de partida y llegada de la primera jornada – hasta Alula, recorrido que tendrá nuevamente casi 600 kilómetros, 158 de ellos de enlace y hasta 430 de pruebas especiales en la que de acuerdo a las indicaciones de los organizadores, se desarrollarán sobre caminos cerrados en superficie dura con muchas piedras y rocas que atraviesan cañones, para concluir en un terreno de dunas cerca de la meta.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.