Nicolás Cardona listo para Enfrentar Las Arenas del Rally Dakar 2023

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó el jueves en el campamento Sea Camp, en Arabia Saudita, los procedimientos administrativos y técnicos para iniciar este sábado 31 de diciembre la cuadragésima quinta edición del Rally Dakar.

Nicolás Cardona arribó a territorio arábigo el miércoles en horas de la noche y luego del descanso necesario, en la mañana del jueves comenzó a trabajar junto a los integrantes del equipo Pedrega Team, estructura que le brindará asistencia técnica a lo largo de la carrera. La máquina del venezolano está identificada con el número 95.

El centauro larense tuvo además oportunidad de probar su montura, una Husqvarna de 450cc con la que recorrió unos 100 kilómetros en la localidad costera a orillas del Mar Rojo donde partirá la maratónica prueba que culminará el 15 de enero, ruta que tendrá unos 8500 kilómetros distribuidos en 14 etapas.

“Estamos listos para iniciar este nuevo Dakar – comentó Nicolás Cardona – Pudimos completar unos cien kilómetros para conocer y empezar a adaptarnos a la Husqvarna 450. Nuestro objetivo es culminar la prueba, es la primera vez que corro en Arabia, aunque tengo muy buenos recuerdos en otras carreras en este tipo de terrenos como en el Rally de los Faraones en Egipto o en Marruecos. Hay una buena cantidad de pilotos latinoamericanos dentro de los equipos oficiales y seguramente serán candidatos a luchar por la victoria final. Todos los participantes estamos dentro del campamento y nadie puede salir hasta el inicio de la carrera”.

En la presente edición del Dakar los organizadores han introducido una serie de novedades en cuanto al uso del Roadbook (instrumento que permite al piloto llevar el rumbo o lo que se conoce como navegación), como también limitar la velocidad máxima en las motos a un tope de 160 kmsh. En los entrenamientos del jueves, un piloto español sufrió una fuerte caída que le provocó fracturas en una pierna y clavícula, por lo que quedó marginado de la competencia que comenzará el sábado con un prólogo de apenas 11 kilómetros.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 ha sido posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.