Nicole Music celebra su primer año «En la pared» La nueva producción musical de Nicole Music se titula «En la pared», tema que la mantuvo durante 10 semanas en la posición número uno del conteo Urbano de Monitor Latino Venezuela. “Este tema invita a quienes lo escuchen a bailar, a disfrutar y gozar sanamente sin pensar mucho en el que dirán y en las miradas de los extraños”, expresó la joven artista. En la pared cuenta con un video oficial en animación, disponible en la plataforma de youtube desde julio. El mismo recrea la forma en la que los jóvenes de hoy día se divierten en fiestas y viven su juventud de una manera divertida. La letra fue compuesta por AdolFlow y la producción musical estuvo a cargo de Franco Bellomo. Actualmente la cantante está de celebración, pues se cumple un año del lanzamiento de su carrera y lo más importante para sus Nicky lovers es que decidió celebrarlo junto a ellos con una serie de dinámicas y concursos en su cuenta de instagram, disponibles hasta finales de este mes

Nicole Music celebra su primer año «En la pared» was last modified: by

En : Gente