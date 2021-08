Niñas y niños de Caracas participan de conferencia sobre la importancia de las frutas y las verduras.

(Caracas agosto 2021) Crear conciencia sobre la importancia de las frutas y las verduras en la dieta diaria, especialmente en niños de edad escolar, fue el objetivo de una conferencia interactiva ofrecida a niñas y niños que estudian en la escuela gastronómica Mariano Moreno de Caracas.

La conferencia es una de las actividades desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO en Venezuela, a propósito del Año Internacional de las frutas y verduras (AIFV) y como parte de una alianza entre la Organización y el Instituto Superior Mariano Moreno (ISMM).

Esta actividad es una de miles que se organizan en el mundo para difundir el objetivo del Año Internacional de las frutas y verduras. Este fuerzo forma parte de las actividades de la FAO para generar conciencia sobre la necesidad de una dieta saludable para una vida sana.

Natasha Aguilar (11) estudiante de la escuela, aseguró que la conferencia le dejó claro que “los alimentos como frutas y vegetales son necesarios para la salud y el crecimiento. Si aprendemos sobre su importancia desde pequeños, podremos tener una vida sana y larga”.

La escuela

En el marco del fortalecimiento de la alianza con FAOVE, el ISMM se ha comprometido en coadyuvar en la campaña de sensibilización sobre la importancia de las frutas y verduras para la nutrición humana, la Seguridad Alimentaria y la salud, así como, al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Fundada en 1963, ISMM una escuela gastronómica dedicada a formar técnicos aptos para desenvolverse ante nuevas demandas en el mundo laboral culinario y cuenta con sedes en Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

Año internacional

El AIFV 2021 ofrece la oportunidad única de sensibilizar sobre la importancia de las frutas y verduras para la nutrición humana, la seguridad alimentaria y la salud, y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, es crucial considerar el sector de las frutas y verduras de manera holística, como parte integral del sistema alimentario, más allá de los beneficios nutricionales, y examinar también sus beneficios sociales, económicos y ambientales. Diferentes actores pueden contribuir a que las frutas y verduras sean más accesibles, asequibles y disponibles.

La diversa gama y características de las frutas y verduras frescas y su naturaleza intrínsecamente perecedera, justifican que se preste especial atención a sus condiciones de producción, la gestión agronómica, el control de plagas y enfermedades, las técnicas de cosecha y los sistemas de manejo post-cosecha.

El Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021, ofrece a los países y a los participantes en todo el sistema alimentario una oportunidad considerable de actuar y marcar la diferencia dentro del sector, así como de promover dietas saludables para una nutrición adecuada. Esas medidas, adoptadas con un enfoque integral, estarán dirigidas a todas las personas, sin exclusión, y contribuirán a eliminar el hambre y todas las demás formas de malnutrición y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

