En Maracaibo, Niño de 13 años se lanza de un octavo piso porque sus padres le quitaron la laptop

En la ciudad de Maracaibo el día de los inocentes fue signado desde tempranas horas por la decisión fatal que tomó un niño de 13 años de lanzarse de un octavo piso porque sus padres le quitaron la laptop la cuál quería seguir usando a altas horas de la noche y el momento que sus progenitores le retiraron el aparato optó por lanzarse al vacío.

La víctima cayó en el techo de uno de los establecimientos de planta baja, presentando fracturas múltiples en todo el cuerpo a causa del fuerte golpe.

Al lugar se apersonaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagaciones pertinentes del caso.