Niños de la Casa Hogar San José disfrutaron de tarde con Santa Claus

Los Salias, 3-12-2021. Al son de villancicos, Santa compartió con alrededor de 20 niños de la Casa Hogar San Juan, la tarde de este miércoles, en una actividad organizada por la Alcaldía del Municipio Los Salias, Fundación Amigos por Venezuela y el Concejo Municipal.

Durante la actividad, los niños cantaron diversos villancicos, acompañados de Santa, además recibieron regalos, golosinas, helados y perros calientes.

La Primera Dama y presidenta de la Fundación Amigos por Venezuela, Evelin Morales de Fernández, expresó, «la magia de los niños no tiene límites, y eso nos llena de alegría, es el mejor regalo que nos pueden dar, todo ese amor que nos regalaron hoy».

Por su parte, el presidente de la Cámara Municipal, concejal Edgar Laya, manifestó su satisfacción, «seguiremos llevando alegría a estos niños que con sus sonrisas nos llenan de felicidad, seguimos dando todo por nuestros sanantoñeros».

Morales de Fernández agradeció el apoyo de comerciantes y familias sanantoñeras que donaron obsequios y ropa para los niños tanto de esta casa hogar como de varias comunidades del municipio.

«Nos llena de alegría estar hoy aquí cargados de regalos para todos, ver reír a cada uno de estos niños es el mejor regalo para nosotros», dijo Morales.

Agradeció las donaciones de Distribuidora Joaly, Fresco Market, Paladars, El Mercadito, El Turpial, La Maceta, Farmatodo, Florestan, Prestigie, Rapi expresas, Extralicor, Okela, San Antonio Beakary, Del Campo a sus Manos, Amarillo Burguer, Skimo, Bon Marché, Beirut Los Altos y de sanantoñeros como Gabriela Márquez, Rosa Affrunti, Alexandra, Dubraska, Angie, Richard, Nelson Arias, Tina, Fiorella, Render y Gollo, Katty, Jesús Fabricio, Rosalba Rocca y el personal de la Alcaldía y el Concejo.

