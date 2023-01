Nio García regresa con todo y lanza nuevo sencillo “Yeska”

Nio García (@niogarcia), la voz de hits mundiales como “La Jeepeta”, “Te boté” y “AM Remix”, regresa a la palestra artística después de un año de disputas legales por su carrera musical, a causa del trágico fallecimiento de su manager, Flow La Movie.

Luego de varios meses de negociaciones, Nio logró resolver su situación legal y está más que listo para reencontrarse con su audiencia e inicia regalándoles el tema “Yeska”, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Yeska”, es una canción elaborada de la mano del productor multi-platino, Yannc Full Harmony, donde Nio canaliza sus raíces bailables. Nio interpreta esta rítmica canción de reggaeton, acompañada de un video que fue filmado en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Kevin Quiles.

El tema es sensual y muy “pegajoso”, con todas los elementos que han caracterizado la poderosa y exitosa carrera artística de Nio García. Además, el coro de “Yeska” tiene un “sample” de una canción popularizada por Jowell & Randy en el año 2013 y fue elegida cuidadosamente para representar la verdadera esencia del reggaetón. puertorriqueño. “Por un tiempo pensé que este momento nunca llegaría. Estaba loco por soltar música, por compartir con mis fanáticos. Estoy listo para ustedes. Vamos a disfrutar juntos esta nueva etapa”, afirmó el cantante puertorriqueño. Después de la trágica muerte de Flow La Movie, Nio no pudo lanzar música, debido a una batalla legal por la herencia, pero ya todo se ha resuelto y Nio puede continuar trabajando libremente con su equipo usual de GLAD Empire.