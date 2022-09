Nítido Nintendo presenta su propuesta musical “Urban Techno” y promociona su disco junto a grandes artistas urbanos

Ramón Estix Taveras Mejía, mejor conocido como “Nítido Nintendo” (@nitidonintendo), tiene una destacada carrera como DJ y productor y actualmente nos presenta una propuesta musical llamada “Urban Techno” (#Urbantechno), que se trata de una fusión de música electrónica con los géneros urbanos. Nítido Nintendo es el primer productor dominicano que ya tenía años trabajando esas fusiones, pero hoy en día es catalogado como “el rey de la música electrourbana”.

El artista también se encuentra promocionando su disco en el cual cuenta con colaboraciones de importantes representantes del género urbano como Mozart La Para, Alcover, Kiko El Crazy, El Yala, Rochy RD, Yomel El Meloso y Omega.

Hace poco fue galardonado en los Premios “Monitor Latino”, realizados en República Dominicana y su presentación fue sin duda alguna la mejor de la noche. También fue invitado a Colombia, al “Invasión Cartagena”, donde llegó con sus ritmos caribeños y colaboró con distintos artistas de ese país.

A la carrera de Nítido Nintendo, se suma el apoyo y respaldo de la empresa Sky Music Group presidida por su CEO Rogers Sky (@rogerskymusic).

Conoce más de Nítido Nintendo:

Desde muy pequeño tuvo interés por la música, a los 18 años ya tenía su carrera como DJ bajo el nombre de “Nítido el profesor musical”, y dos años después realizó su primer hit urbano llamado “La gorda” junto al dúo Los Pepe. Pero su interés por la música va más allá y decide estudiar ingeniería de sonido y comienza a trabajar en el 2012 con el artista urbano Black Jonas Point pero cambiando su nombre a “Nítido En El Nintendo” y lanzando éxitos como “Tengo sed”, “Lo que quieras”, “Solo grita”, “Bejigazo”, entre otros.

Su talento y gran trabajo se hacen conocidos en su país natal y comienza su trabajo con una larga lista de reconocidos artistas de talla internacional como Mozart La Para, Ilegales, El Alfa, Omega, Vakero, La perversa, El Batallón, Moncky Black, Milka, por nombrar algunos.

Realización de anuncios comerciales para compañías (Brahma y Red Rock); musicalización de películas dominicanas como “Mi angelito favorito”, “De pez en cuando”, “Código paz” y “Carta Blanca”; actividades en eventos multitudinarios y discotecas; trabajar junto a la compañía multinacional “Presidente” y ser el DJ oficial de sus actividades “Verano Presidente”, “Carnaval Presidente” y “Festival Presidente”; ser el encargado del opening junto al reconocido DJ David Guetta en Altos de Chavón del “Festival Holly Colors & Flow Trip”, son solo algunas de las cosas que ha realizado a su corta edad y que le ha valido el respeto y reconocimiento dentro del ámbito musical tanto en su país natal, República Dominicana, como en otros países de Latinoamérica.

Con 25 años de edad este joven emprendedor ha sido el fundador de su propia compañía llamada “Rey Music”, y ya cuenta con una larga lista de éxitos y proyectos musicales.

En el 2020 desarrolla su faceta como productor y director audiovisual, realizando los videos musicales: “Coronado” de El Alfa feat Lil Pump; “Jalapeño”, “Musa”, “Calmarme” y “Tu aroma” de Amenazy; “Cantinero”, “La diligencia”, “Celebro” y “Bugatty” de Rocky RD; “Mi regalo más bonito”, “Quiero verte” y “Quiero verte” de La Ross María; “Tiembla” de Lírico en la casa; “Culito” de Yailín la más viral feat Ricko; “Del suelo” de Akapella feat Lors; entre muchos otros.