Niurka Jauregui es coronada Miss Globalbeauty Venezuela 2020

El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo la primera edición del Miss Globalbeauty Venezuela, donde la representante del estado táchira, Niurka Jauiregui, de 21 años de edad y estudiante de diseño de moda, se alcanzó con el título de Miss Globalbeauty Venezuela 2020 y nos representará en el Miss Glam World 2021.

Jauiregui estuvo acompañada en el cuadro de honor por 6 candidatas, quienes también obtuvieron coronas y nos representarán en certámenes de belleza internacionales en el 2021, ellas son:

María de los Ángeles Salas (MGBV Aragua): Miss Gold International Venezuela.

Valeria Pineda (MGBV Zulia):Miss Asia Global Venezuela.

Zaren Loyo (MGBV La Guaira):Top Model of the World Venezuela.

Alexandra Sanabria (MGBV Miranda):Miss Emerald Pageant Venezuela.

Thaylin Rodríguez (MGBV Lara):Miss Tourism Global Venezuela.

Steffania Rodríguez (MGBV Carabobo): Miss Eco Internacional Venezuela.

En un opening muy colorido cargado de mucha vanguardia e innovación, donde las 15 candidatas desfilaron para dar inicio al show.

El espectáculo se llevó a cabo en los espacios del Salón Cristal, del Centro Comercial Macaracuay Plaza, la conducción del show estuvo a cargo de Auri López, Miss Intercontinental Venezuela 2020, Katherine Martínez ,Miss Earth Water Venezuela 2018 y Romina Colón, Miss Emerald Venezuela 2020; y el cantante urbano “Bronzon», fue la atracción musical de la noche.

Las 15 candidatas fueron premiadas con las bandas especiales las cuales fueron otorgadas por los aliados comerciales, resultando ganadoras: Miss fotogénica:Valeria Pineda (Zulia); Miss Glamour:Thayna Correa (Bolivar); Miss Belleza Integral: Thaylin Rodríguez (Lara); Miss Elegancia: Zaren Loyo (La Guaira); Miss Pasarela y Miss Belleza del Corazón : María de los Ángeles Salas (Aragua); Miss Piel Más Bella: Steffania Rodríguez (Carabobo); Miss Estética y Salud:Natalia Caminos (Mérida); Miss Talento: Laura Da Silva (Cojedes); Miss Figura Yelight y Mejor Cuerpo : Alexandra Sanabria (Miranda) y Niurka Jauregui (Táchira) quien fue reconocida con las bandas Miss Popularidad, Miss Rostro, Mejor Sonrisa y Miss Interactiva.

Iván Yendiz y Leonardo González, directores de la Organización Globalbeauty Venezuela, comentaron sentirse muy satisfechos por los resultados de la noche final, también afirmaron que trabajarán muy duro con las reinas para conquistar los títulos internacionales para el próximo año.

Pueden seguir cada paso de las reinas y conocer más detalles sobre el Miss Globalbeauty Venezuela,a través de sus redes sociales oficiales como: @missglobalbeautyvenezuela o @globalbeautyvenezuela en Instagram, @GlobalBeautyVenezuela en Facebook y GlobalBeauty Venezuela en YouTube.

Fotografías: Jackson Javier

