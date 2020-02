No hay quién compre! Carne y Pollo bajaron «un pelo» en Maracaibo

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios alimentos en Maracaibo correspondiente al cierre del mes de enero.

En comparación con los precios de la primera quincena de este año, en esta segunda se destaca la disminución de los precios de algunos alimentos, mientras que las verduras tuvieron un marcado incremento.

Los precios de los cortes de carnes de res (de primera, de segunda y costillas), en promedio, bajaron 9%. El precio promedio del corte de primera pasó de Bs. 262. 402, 11 a Bs. 248.273, 81. Entre tanto, las presentaciones de pollo (entero, muslos y pechuga) bajaron su precio en -11%. En la quincena pasada, el pollo entero se ubicaba en un precio promedio de Bs. 162,444,11, pasando a costar ahora Bs. 148.767,05.

En el monitoreo de precios de alimentos que lleva realizando la organización desde hace más de un año se observa que luego de un súbito incremento de precios (como el que se registró a principios de año), en la siguiente quincena los precios se mantienen estancados o registran una leve disminución.

Asimismo, bajó el costo promedio de los huevos, en su presentación de 12, 15 y 30 unidades, en -9%. En cuanto al precio promedio del cartón de 30 huevos, este bajó 5% con respecto a la quincena pasada, cuando solía ofertarse por encima de Bs. 300.000, monto que superaba, con creces, al salario mínimo.

En contraste, los precios de las verduras presentaron aumentos considerables. El incremento más significativo lo tuvo el kilogramo de tomate, que pasó de 63.306,24 bolívares a 155.052,63 en solo quince días, es decir, su costo se elevó un 145%. Por su parte, la yuca subió 59% y el de cebolla 36%

Aunque el precio promedio del queso blanco semiduro, el cartón de 30 huevos, la pechuga y los muslos de pollo disminuyó, el salario mínimo anunciado a principios de este mes sigue siendo insuficiente para adquirir estos alimentos.

Codhez también monitoreó el precio del café molido y el azúcar, cuya última medición se hizo durante la primera quincena de octubre de 2019. Unos 3 meses después, el kilo de café molido, en promedio, vale Bs. 287.370,12, aumentando +218% en comparación con octubre.

En ese mes, el salario mínimo era de Bs. 150.000, que alcanzaba para comprar 1,660 kg de café molido. Hoy, con el salario vigente de Bs. 250.000, apenas podría comprarse unos 800 gramos. Por otra parte, el kilo de azúcar tiene un precio de Bs. 88.229,52, incrementándose 233% desde entonces.

La organización de derechos humanos reitera que es obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución).

No hay quién compre! Carne y Pollo bajaron «un pelo» en Maracaibo was last modified: by

En : Noticias Nacionales