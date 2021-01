El Mundo a merced del COVID19: No hay suficientes vacunas para todos y la nueva cepa está fuera de control

El Mundo a merced del COVID: No hay suficientes vacunas para todos y la nueva cepa está fuera de control.

Lo que peor podríamos imaginar es un 2021 más tenebroso y oscuro que el 2020, los gobiernos siguen sin hacer lo debido para detener el virus chino coronavirus covid-19, la OMS sigue sin dar resultados, y las farmacéuticas van a su propio ritmo($).

Una nueva cepa fuera de control.

La cepa británica ya está presente en más de 50 países y se esparce cómo pólvora, recordemos que es 70% más contagiosa, los vuelos internacionales siguen siendo el gran vector de distribución del virus, debido a que la detección del mismo en momentos en que el infectado es asintomático es casi imposible por los métodos actuales: Medir la temperatura al entrar a un aeropuerto no sirve para nada y las pruebas rápidas tampoco.

Muchos países ya están solicitando una prueba PCR negativa para poder dejar viajar a las personas, pero la gran mayoría se fia solo de las pruebas rápidas y medir la temperatura, dejando pasar los infectados con el virus incubando.

Debemos tener en cuenta que para que la pandemia pare, la R0 debe ser menor a 1, la nueva cepa la subió de 1.3 a 1.7 y más, lo que implica todo lo contrario.

Las actuales vacunas no funcionan con la nueva cepa.

El CEO de BioNTech indicó hace poco que en algunas semanas tendrían una variante de su vacuna que podría anular la nueva cepa, mientras se fabrican y distribuyen vacunas para la cepa actual.

Se confirma el peor escenario para 2021.

La OMS ha confirmado que no se alcanzará la inmunidad del rebaño en 2021 a pesar de disponer de una vacuna, esto, debido a que el mundo tiene casi 8000 millones de habitantes y aun el gigante farmacéutico Pfizer a avizorado un 2021 cuando mucho con 2000 millones de dosis lo que supone algo más de 330 millones de viales, lo que significa que si solo se manejan las cifras de Pfizer para la vacunación mundial no se llega ni a la tercera parte del globo.

Países ricos acaparando vacunas.

Lo anterior se une a que los países pobres no verán las vacunas en mucho tiempo, debido a que los países ricos las están acaparando pre pagando antes de ser producidas a precios impagables por países en desarrollo.

Algo así sucedió cuando la pandemia del H1N1, las vacunas tuvieron que ser donadas a terceros países y en el peor de los casos, destruidas por estar en mal estado o vencidas, lo países ricos dejaron al tercer mundo sin vacunas y luego las desperdiciaron.

Lea :

Medir la Temperatura no sirve para detectar el COVID-19

Los Aviones comerciales son focos de trasmisión del Coronavirus

El Mundo a merced del COVID19: No hay suficientes vacunas para todos y la nueva cepa está fuera de control was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos