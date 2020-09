“No Queda Nada” de Tony R sigue liderando las carteleras nacionales

El video en la cuenta de YouTube del artista superó las 600 mil reproducciones. Además lidera la red social de TikTok con su challenge de su nuevo tema en donde fusiona de manera creativa los géneros del Vallenato y el Reggaetón

Caracas, septiembre 2020 – Tras varias semanas en la reconocida cartelera musical Mueve 40, Tony R se adueña del tercer lugar del Top General y del primer lugar del Top Tropical de la cartelera radial más importante de Venezuela, por tres semanas consecutivas, adicionalmente el audiovisual de este sencillo logró superar las 600 mil visitas en el canal de YouTube del artista.

Tony R se apodera con su liderazgo en TikTok, una de las redes sociales más famosas del momento, logrando que sus seguidores graben parte del tema “No Queda Nada”. El artista ha contado con el apoyo de muchos de sus fans quienes a diario graban un video en esta importante aplicación, recibiendo hasta el momento 300 videos del challenge No Queda Nada. Adicionalmente, en la plataforma Spotify ha obtenido 120 mil reproducciones.

Con su voz característica, Tony R impactó a todos con este nuevo tema en el cual grandes artistas se unieron, bajo producción del cantante, productor y compositor Cape Medina, oriundo de Valledupar, quien ha trabajado con Dionisio Díaz, El Mono Zabaleta, y Edinson Brito, en el acordeón estuvo a cargo el maestro Harol Santana, ex acordeonero del Negrito Osorio. La grabación del tema se realizó en los estudios de Oswaldo Molina “El Piwi”, además de contar con la participación de excelentes músicos de Valledupar.

Tony R es un artista con una gran capacidad de adaptarse a ambos géneros convirtiéndolo en un artista polifacético, quien ha tenido oportunidad de trabajar con grandes productores de la industria musical. Con el Rey de la Cumbia y la Música Tropical, Pastor López, grabó el tema El Reggaetón con Otro Tumbao, adicionalmente el éxito viral El Pollito Pio. Además junto a Diosa Canales el tema Tu Boquita.

El tema se puede visualizar en el canal de YouTube del artista y en las plataformas digitales como ITunes y Spotify, entre otros.

