«No Se Toca» – Lau Souffront ft Lalo Ebratt Apenas se estrenó el viernes 26 de Julio, y ya está en los primeros lugares de Monitor Latino, esta colaboración ya es tendencia en Venezuela. Lalo Ebratt ha construido su carrera trabajando con otros músicos, y ahora se suma a su lista esta canción con la colombo-norteamericana Lau Souffront. El primero pone las rimas y ella el urbano.

Género: Urban pop

Tema: No se toca

Artista: Lau Souffront x Lalo Ebratt Compositor: Laura , Lalo Ebratt, Yoizze , Yeray , Jay Elite

Productor: Yoizze , Jay Elite

Disquera : feather sounds / FB / DL

