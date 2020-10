“No te paro bola” de Grecia debuta en los primeros lugares de las carteleras

El nuevo promocional ya se escucha en todas las emisoras a nivel nacional como antesala al que será su primer EP como cantante. En sus redes sociales también pueden disfrutar de material musical como covers de temas conocidos junto a invitados de lujo



“No te paro bola”, el segundo promocional de la cantante venezolana GRECIA, hizo su debut en las carteleras y conteos musicales de Venezuela, posicionándose entre los 10 temas más sonados y escuchados, gracias al trabajo realizado de la mano de la empresa Sky Music Group. Monitor Latino lo ubicó en su primera semana en el puesto 10 del Top General y en el 09 del Top Urbano, al igual que Reporte Musical que lo tiene en su Top10. El tema también puede ser solicitado en todas las emisoras radiales a nivel nacional.

Este sencillo junto con otros 4 que ya están listos para ser escuchados, forma parte de su primer EP llamado “Ay Grecia”, que será lanzado muy pronto para el disfrute de sus seguidores.

