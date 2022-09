Noche de Boxeo en Caracas, 7 peleas este 30 de septiembre en el evento “Póker de aces”.

La programación del evento “Póker de aces” incluye 7 peleas este 30 de septiembre en el CCCT.

Dos mujeres y 12 hombres boxearán este 30 de septiembre en el evento “Póker de aces”, que se realizará en las afueras del Grand Casino CCCT, en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco de Caracas, a partir de las 10:30 de la noche. Todos tienen la misma meta, ganar su combate.

Son siete peleas que serán transmitidas en vivo por Globovisión y también podrán ser vistas en el CCCT, donde la seguridad y bioseguridad están garantizadas con el personal del casino y funcionarios policiales, con custodia de áreas perimetrales, accesos internos y estacionamiento.

Este jueves fue efectuado el pesaje de los boxeadores Leonardo Sánchez, Simón González, Gilbert González, Luis Golindano, Yairineth Altuve, Kairuan Montenegro, Luis Salcedo, Jackson Zapata, Albergis González, Daniel Briceño, José Aray, Ángel Barreto, Brian Pérez, Carlos Mújica.

La pelea estelar por el título nacional welter a 10 rounds será entre Leonardo Sánchez y Simón González, mientras que la femenina será una lucha entre Yairineth Altuve y Kairuan Montenegro, quienes fueron compañeras en la selección venezolana femenina de boxeo.

Altuve contó: “Compartimos cuarto, compartimos dentro del gimnasio, pero ella saltó a profesional antes que yo. Tenía mucho tiempo sin verla y es la primera vez que nos vamos a ver en el ring”. “Algún día tenía que pasar”, comentó Montenegro al recordar que no habían tenido contacto antes sobre un ring.

El comisionado nacional de Boxeo Profesional, Elvis Sánchez, destacó que Venezuela la iniciativa del Grand Casino CCCT impulsa a la generación de relevo en el deporte. “Leonardo Sánchez, que tiene el título nacional de las 147 libras, está en busca de un título regional, subregional y en un tiempo puede ser campeón del mundo”, explicó.

Sobre la transmisión del evento a través de la señal de Globovisión, el comisionado sostuvo que: “Para nosotros, la importancia de televisar es seguir mejorando y hacernos conocer nacional e internacionalmente”.

Las peleas

1. Pelea estelar título nacional welter a 10 rounds.

Leonardo Sánchez (66.4 kilos) vs. Simón González (68.4 kilos).

2. Pelea semi estelar minimosca a 8 rounds.

Gilbert González (49.5 kilos) vs. Luis Golindano (48.9 kilos).

3. Pelea femenina peso mosca a 6 rounds.

Yairineth Altuve (49.9 kilos) vs. Kairuan Montenegro (50.4 kilos).

4. Pelea peso minimosca a 6 rounds.

Luis Salcedo (49 kilos) vs. Jackson Zapata (49 kilos).

5. Pelea peso superligero a 6 rounds.

Albergis González (63.6 kilos) vs. Daniel Briceño (62.5 kilos).

6. Pelea peso superpluma a 6 rounds.

José Aray (59.3 kilos) vs. Ángel Barreto (60 kilos).

7. Pelea peso superpluma a 4 rounds.

Brian Pérez (58.7 kilos) vs. Carlos Mújica (60.3 kilos).