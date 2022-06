Nominado a los premios Pepsi Music «Paracaídas» de Omar K11

Omar K11, El talentoso cantautor venezolano, ya ganador en una oportunidad del premio Artista Revelación del año, vuelve estar nominado en los (Premios Pepsi Music 2022) En los renglones: Tema, Video y Artista del año en la categoría Pop con su tema “Paracaídas”.

CARACAS, VENEZUELA.- “Paracaídas, una canción que muestra mi lado más vulnerable y romántico, al que siempre he estado acostumbrado, Paracaídas es el resultado de la búsqueda, una respuesta a mí mismo, mi meditar, mi antes y después, mi necesidad de encontrarme y desahogarme cantando lo que siento, vibrando alto”, comenta Omar.

Compuesto por él junto a Juan Miguel @juanmiguelmusic, Jonathan Moly @jonathanmoly y el dominicano León Yamil @leonyamilmusic; producido por Trone @djtrone; y el apoyo de Swag Records @swagrecordsus y Greivis Vázquez @greivisvazquez. Un equipo de lujo que logró materializar a la perfección lo que Omar deseaba proyectar, y para completar está acompañado por un audiovisual dirigido por Gara @gara en el desierto de California.

Omar, quien pronto regresará a Venezuela, adelantó que en su carrera “viene mucha buena música para cualquier estado de ánimo, para dedicar, para bailar, sentir, llorar, música del corazón, música al fin”.

Puedes ingresar en la página para votar:

https://www.premiospepsimusic.com/votacion/13/genero

