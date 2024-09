Nominado Maestro de Sombras como el mejor libro de comunicación política de 2024.

Isaac Hernández nominado a los Reed Latino Awards 2024 por su libro «Maestro de sombras: La construcción del liderazgo político»

El consultor político Isaac Hernández ha sido nominado en la categoría de Mejor Libro o Manual de Comunicación Política en los prestigiosos Reed Latino Awards 2024, gracias a su obra titulada Maestro de sombras: La construcción del liderazgo político. Este reconocimiento posiciona a Hernández como uno de los referentes en el ámbito de la comunicación y estrategia política en el mundo de habla hispana.

El libro de Hernández compite con otras obras influyentes en la misma categoría, demostrando la diversidad y calidad de las propuestas editoriales que abordan la comunicación política en la actualidad. Entre los nominados se encuentran títulos como 33 Recetas de poder de Mauricio de Vengoechea, El secreto de la victoria electoral de Jamer Chica, y El arte de dominar elecciones de Diego Alfonso Torres Pérez, Marcela Romo y el Grupo Método.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, donde se reunirán las principales figuras de la consultoría política y la comunicación en América Latina. Este evento anual reconoce la excelencia en diversas áreas de la estrategia y la comunicación política, siendo una de las galas más esperadas por profesionales del sector.

La nominación de Maestro de sombras: La construcción del liderazgo político no solo destaca la relevancia del libro en el ámbito político, sino que también reafirma el compromiso de Isaac Hernández con el estudio y la práctica del liderazgo en la sociedad actual.

Los Reed Latino Awards son un reconocimiento a lo mejor de la industria de la comunicación política, y esta nominación es un reflejo del impacto que la obra de Hernández ha generado en este campo.

¡Enhorabuena y mucho éxito a Isaac Hernández en la gala del próximo octubre!

5 de septiembre de 2024

Isaac Hernández

www.isaachernandez.es

Nominado Maestro de Sombras como el mejor libro de comunicación política de 2024 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí