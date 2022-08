ATROZ! El gobierno de Noruega ASESINÓ la Morsa Freya porque era muy amigable con los humanos!

OSLO, NORUEGA.- En un acto aborrecible desde todos los puntos de vista, el gobierno de Noruega a través de su dirección de pesca, tomaron la decisión unilateral de asesinar el domingo 14 de agosto de 2022, a la Morsa Freya, muy popular, por tener un comportamiento poco común para ser una morsa y es que Freya huía o se alejaba de los seres humanos como las demás Morsas de su especie.

Al contrario Freya, llegaba al puerto y se acercaba a los botes donde subía a pasar el sol, y en muchas ocasiones se le vio acercándose a los humanos y hasta nadando con ellos.

Es importante recalcar que el gobierno de Noruega había amenazado con asesinar a Freya, si se mantenía la situación de acercamiento con ella por parte de los turistas o habitantes aledaños al puerto que llegaban en masa a conocer a Freya.

Inicialmente el gobierno de Noruega afirmó haber aplicado la eutanasia a Freya, pero esto es contrario al concepto eutanasia que de acuerdo a Wikipedia es:

Muchos biólogos y conservacionistas pidieron por mucho tiempo que fuese reubicada hacia donde pudiera compartir con los de su especie pero no se les tomó en cuenta por parte del gobierno de Noruega.

Las verdaderas razones..

De acuerdo a fuentes consultadas al parecer las verdaderas razones no fueron por acercarse a los humanos sino por quejas de los dueños de embarcaciones que no les gustaba que Freya

Criticas al gobierno Noruego no se hicieron esperar por parte de los protectores de animales marinos, en el caso deHugh Harrop Wildlife.

In memory of #Freya – the wandering Walrus that graced us here Shetland last winter.

MURDERED today by the Directorate of Fisheries in #Norway because she was perceived as a «continued threat to human safety».

Abhorrent and unforgivable on every level. pic.twitter.com/Nu6z1qnIpl

— Hugh Harrop Wildlife (@HughHarrop) August 14, 2022