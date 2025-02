¿Nos dirigimos hacia un futuro dominado por las criptomonedas?

Ante la dificultad para conseguir dólares, cada vez más personas en Venezuela están optando por las criptodivisas para realizar todo tipo de transacciones online. La primera que se popularizó en el país fue el Bitcoin, pero en lo sucesivo asistimos al despliegue de toda una serie de criptomonedas de uso diario como Ethereum, Dogecoin –la famosa ‘memecoin’ popularizada por Elon Musk– y, sobre todo, USDT.

Lo que comenzó como un uso esporádico de divisas alternativas para realizar transacciones online continuó extendiéndose hasta alcanzar un grado de popularidad que quizá había sido inimaginable en sus comienzos. Y no solo en Venezuela. Países como El Salvador –aunque no sin dificultades– adoptaron el Bitcoin como moneda de curso legal, y en lo sucesivo podríamos ver movimientos similares en otras naciones durante los próximos años.

¿Estamos yendo hacia un futuro donde las criptomonedas pasarán a ser la forma de divisa dominante? Vamos a analizar con algo más de detalle lo que podría esperarnos en el ámbito de las criptomonedas durante los próximos años.

El principal desafío: la volatilidad de las criptodivisas

Uno de los principales problemas que presentan las criptomonedas a la hora de constituirse como la divisa dominante en la sociedad es su extrema volatilidad. Por más que las criptodivisas han crecido mucho durante los últimos años y son cada vez más populares, lo cierto es que la inmensa mayoría de las transacciones económicas a día de hoy siguen realizándose con divisas tradicionales como el dólar o el bolívar.

Esto supone un problema para la estabilidad de las criptomonedas, que tienden a subir y bajar de precio según el capricho de los inversores. Esto hace que sean muy poco viables como un método de pago de uso diario. Y, aunque algunas criptomonedas como las stablecoins sí que mantienen un valor fijo, lo hacen mediante su asociación al dólar o a otras divisas tradicionales que, en consecuencia, siguen siendo el principal referente del mercado.

La seguridad digital

Otra preocupación que cabe tener en cuenta es la seguridad digital. Las criptomonedas son activos enteramente virtuales, y no tienen ninguna contraparte física como ocurre con los billetes y monedas de las divisas tradicionales. Existe entonces el riesgo de perder los fondos de una billetera de criptomonedas debido a un hackeo o, sencillamente, al extravío de la contraseña que la protege: algo que no ocurre con las divisas tradicionales.

Herramientas de seguridad como la VPN para Windows CyberGhost VPN permiten mitigar estos riesgos mediante el cifrado de la conexión, lo que impide la filtración de datos a la hora de realizar transacciones digitales. Además, algunos brókers ofrecen sistemas de verificación 2FA para acceder a sus cuentas y, en consecuencia, a sus billeteras de criptodivisas. El problema de la seguridad digital, entonces, está en vías de solución y supone una preocupación menor.

La no rastreabilidad de las transacciones

Existen criptomonedas como Monero que permiten realizar transacciones no-rastreables, lo que supone una de las principales ventajas para sus usuarios, pero, al mismo tiempo, es todo un dolor de cabeza para los gobiernos. Uno de los principales motivos por los que el sistema bancario está tan apoyado desde el entorno gubernamental es que permite rastrear cualquier transacción para prevenir el blanqueo de dinero, algo que las criptomonedas dificultan.

A medida que las criptomonedas continúan avanzando hacia la no-rastreabilidad, es previsible que los principales gobiernos del mundo se opongan a ellas. Por eso las expectativas de los aficionados a las criptodivisas deberían mantenerse dentro de ciertos límites razonables. Si bien cabe esperar una mayor llegada de las criptomonedas durante los próximos años, es probable que todavía estemos lejos de su uso generalizado.

El apoyo de Donald Trump

De manera similar a lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump apostó fuertemente por el Bitcoin durante su campaña electoral, e incluso lanzó recientemente su propia criptomoneda con el ticker $TRUMP. Su actitud favorable al Bitcoin fue muy bien recibida por los entusiastas de las criptodivisas, y de ahí que el Bitcoin lograra superar recientemente la barrera de los 100.000 dólares por token.

Sin embargo, es indudable que las políticas de Trump están orientadas a reforzar el dólar estadounidense como la principal divisa para el comercio internacional. Son muchos quienes consideran que su apoyo al Bitcoin es más bien una política secundaria orientada a conseguir el apoyo de los aficionados a las Fintech. Cabe recibirla con optimismo, pero, de nuevo, manteniendo siempre la moderación en cuanto a las expectativas.

¿Nos dirigimos hacia un futuro dominado por las criptomonedas? was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí