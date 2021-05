Notable top ten de Armando José Ferrer en Virginia

El motociclista venezolano Armando José Ferrer, concluyó en el décimo y décimo primer lugar en la doble fecha del campeonato Moto América en la categoría Stock 1000cc, carreras efectuadas el sábado y domingo en el trazado Virginia International Raceway, en los Estados Unidos.

Armando “Mandinguito” Ferrer, de 33 años de edad, múltiple campeón nacional y latinoamericano en la clase Supersport y vencedor de títulos y carreras en distintas naciones del área del Caribe, recibió una invitación especial del experimentado centauro venezolano José Sojo para participar en la segunda ronda del torneo profesional de velocidad y su desempeño superó ampliamente las expectativas.

El guaireño Ferrer, protagonista habitual en las pruebas de velocidad en la península de Florida, participó al manillar de una Kawasaki identificada con el número 371 inscrita por el equipo PDR Motorsports. En la primera prueba cruzó la meta en el décimo lugar entre treinta y cuatro competidores, al completar las 14 vueltas en 21’14”999, ubicándose a 48”715 del vencedor, el estadounidense Jack Lewis en una Suzuki, podio que completaron Corey Alexander y Geoff May, en Kawasaki y Honda a 0’859 y 1”827, respectivamente.

“El domingo salí con la ilusión de mejorar un poco más tras el décimo lugar del sábado – relató Armando José Ferrer – Sin embargo, se nos dañó el estabilizador del volante y la moto resultaba incontrolable, incluso en las rectas, por lo que terminé con las manos acabadas y con ampollas. Hice un cambio de relación, quizás no fue el mejor para la segunda carrera para sacarle un poco más de provecho a la moto, las suspensiones son unas que están ajustadas para el peso de José Sojo, traté de adaptarla a mi peso para que funcionara, la moto es una moto completamente stock, no dispone de electrónica, sus cables originales, pero es una buena moto, y si bien la categoría es stock, aquí ninguno la tiene así, eso se ve y se siente hasta en el sonido cuando pasan en la recta. Los pilotos tienen un nivel muy alto, vamos a ver si se puede presentar otra oportunidad, tratar de mejorar un poquito la moto. Todo esto salió de la nada, fue una invitación y un regalo de cumpleaños. Me divertí, la pasé bien y terminamos las dos carreras, así que lo queda es seguir trabajando y mejorando”.

Para la segunda prueba efectuada el domingo, Armando Ferrer Jr recibió la bandera ajedrezada en el casilla trece, luego de batallar con la estabilidad de su Kawasaki completamente original; el fallo en el estabilizador del volante hizo que el centauro criollo culminase la prueba con las manos plagadas de ampollas, pero igualmente se mostró satisfecho con el desempeño alcanzado en el difícil trazado de Virginia. El triunfo en la jornada dominical fue para Corey Alexander, escoltado de Jake Lewis, con Michael Gilbert en el tercer puesto.

En la manga del sábado, la mejor vuelta en carrera de Ferrer fue de 1’29”438, en tanto el más rápido fue el vencedor Lewis con 1’26”504. Durante la clasificación cumplida el viernes, el varguense había fijado el décimo cuarto tiempo en la parrilla de salida al marcar 1’30”283. En tanto para la segunda sesión mejoró a 1’29”661 que lo dejó en la décima quinta plaza. Los 9 puntos obtenidos en Virginia (6 por el décimo peldaño y 3 más por el décimo tercero), dejan a Armando Ferrer Jr en la casilla catorce cumplidas dos fechas, certamen en la clase Stock 1000cc que es encabezado por Jack Lewis con 71 unidades.

