Novela Puerto Nuevo de Ernesto Navarro se presenta en la FILVEN 2021

Novela Puerto Nuevo se presenta en la FILVEN 2021

Foto: Indira Carpio Olivo

(Agencias.-) Puerto Nuevo la primera novela escrita por el periodista zuliano Ernesto J, Navarro, será presentada este viernes 12 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2021).

Esta novela, publicada el pasado mes de septiembre en Colombia, llega a la feria gracias a una edición de El Perro y La Rana, sello editorial del estado venezolano.

La presentación se realizará el viernes 12 de noviembre a las 11:00am, en el Salón de los escudos del Palacio Federal Legislativo, en el casco histórico de la ciudad de Caracas.

“Puerto Nuevo es la primera novela escrita por un lagunillense, que aborda el universo petrolero”, revela el académico Francisco Chávez, cronista del Municipio Lagunillas. Navarro forma parte de una larga tradición de escritores del petróleo, conformada por figuras como Otero Silva, Díaz Sánchez, Uslar Pietri, Bracho Montiel, entre otros autores venezolanos.

La novela narra la épica de un hombre, al que el azar transforma de príncipe a mendigo. De ser dueño de la tierra a trabajar la tierra de otros. Germán, el protagonista, realizará una peregrinación cruzando a pie las montañas del Centro Occidente de Venezuela, para terminar infectado por la fiebre del petróleo, que contagió todo el país hace más de un siglo.

En opinión de la poeta y periodista Indira Carpio Olivo, “con Puerto Nuevo asistimos a una historia en la que se funda un pueblo que crece hacia abajo, un pueblo al que chupa un lago, un pueblo-puerto sin barcos, de mujeres de fuego”, porque en este canto el excremento del diablo es santo y seña.

El autor

Ernesto J. Navarro (Ciudad Ojeda, 1974), es Comunicador Social egresado de la Universidad Cecilio Acosta (1998).

Ha trabajado en medios impresos, radiales y televisivos y como corresponsal de medios internacionales. Su desarrollo de la crónica periodística lo hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2015.

Obtuvo premios regionales de periodismo en 2001, 2002 y 2005; premios municipales en 2001 y 2002; el Premio metropolitano de periodismo Aníbal Nazoa en 2008 y 2011 y le fue conferida la Orden presidencial Francisco de Miranda en el año 2003, entre otros reconocimientos.

Sus crónicas periodísticas figuran en más de una decena de medios digitales nacionales y extranjeros.

Es autor de los poemarios Talego de Jirones (2008) y Detrás de la Mira (El Perro y la rana 2016), además de figurar como uno de los poetas participantes de la antología ENTREPUEBLOS (Editorial Universidad de la Plata, UNLP Argentina 2018).

