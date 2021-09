Novela sobre familia zuliana se publica en Colombia

Fotos: Indira Carpio Olivo

(Agencias.-) Puerto Nuevo es la primera novela escrita por el periodista zuliano Ernesto J, Navarro, publicada en Colombia en septiembre de 2021 por el sello editorial El Taller Blanco Ediciones.

La novela narra la épica de un hombre, al que el azar transforma de príncipe a mendigo. De ser dueño de la tierra a trabajar la tierra de otros. Germán, el protagonista, realizará una peregrinación cruzando a pie las montañas del Centro Occidente de Venezuela, para terminar infectado por la fiebre del petróleo, que contagió todo el país hace más de un siglo.

En medio de ese hilo principal, se cuenta parte de la historia de la industria petrolera venezolana a través de la figura del protagonista. La familia del protagonista vivencia eventos históricos como la Guerra Larga (1859 – 1863), la batalla entre mochistas y crespistas por un fraude electoral (1898), el inicio de las transmisiones radiofónicas (1947) y el declive de la vida en los campamentos petroleros, por ejemplo.

“Puerto Nuevo es la primera novela escrita por un lagunillense, que aborda el universo petrolero”, revela el académico Francisco Chávez, cronista del Municipio Lagunillas. Navarro forma parte de una larga tradición de escritores del petróleo, conformada por figuras como Otero Silva, Díaz Sánchez, Uslar Pietri, Bracho Montiel, entre otros autores venezolanos.

En detalle

Según la editorial, Puerto Nuevo integra “nuestro catálogo de narrativa breve Comarca Mínima, que, hoy por hoy, reúne a escritores venezolanos de trayectoria, así como a voces de la más reciente literatura venezolana y de Latinoamérica”.

Esta novela “como propuesta narrativa, centra su interés en una historia familiar que a su vez involucra a un grupo intergeneracional. En esta obra se retrata el occidente venezolano desde la perspectiva del auge petróleo y sus consecuencias económicas y sociales. El autor se centra en el detalle descriptivo y anecdótico, en el ‘color local’ (en su mejor sentido) y se enfoca en la calidad humana de sus personajes”, especifica Néstor Mendoza, encargado de editar el documento final.

La periodista Indira Carpio Olivo, escribe en la contratapa del libro que asistimos a una historia en la que “se funda un pueblo que crece hacia abajo, un pueblo al que chupa un lago, un pueblo-puerto sin barcos, de mujeres de fuego”, porque en este canto el excremento del diablo es santo y seña.

El autor

Ernesto J. Navarro (Ciudad Ojeda, 1974), es Comunicador Social egresado de la Universidad Cecilio Acosta (1998).

Ha trabajado en medios impresos, radiales y televisivos y como corresponsal de medios internacionales. Su desarrollo de la crónica periodística lo hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2015.

Obtuvo premios regionales de periodismo en 2001, 2002 y 2005; premios municipales en 2001 y 2002; el Premio metropolitano de periodismo Aníbal Nazoa en 2008 y 2011 y le fue conferida la Orden presidencial Francisco de Miranda en el año 2003, entre otros reconocimientos.

Sus crónicas periodísticas figuran en más de una decena de medios digitales nacionales y extranjeros.

Es autor de los poemarios Talego de Jirones (2008) y Detrás de la Mira (El Perro y la rana 2016), además de figurar como uno de los poetas participantes de la antología ENTREPUEBLOS (Editorial UNLP 2018).

