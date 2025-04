Atención! Una nueva cepa de gripe aviar detectada en China se trasmite de humano a humano y podría desatar otra pandemia

Una nueva cepa de gripe aviar detectada en China se trasmite de humano a humano y podría desatar otra pandemia.

Desde el 2023 se conocen casos de gripe aviar china que se estuvo esparciendo como pólvora en las granjas del país asiático y mutando rápidamente, pasando de infección de ave a humano a infección de humano a humano.

Desde el viernes 28 de marzo se conoció que cerraron escuelas en las zonas afectadas y tomaron otras medidas actuando bajo presión ya que el virus se está propogando rápidamente (ver video más abajo)

Situaciones previas

En 2023, Caso de infección en seres humanos por el virus de influenza aviar A (H3N8) notificado por China:

Resumen:

Actualización de los CDC

14 de abril de 2023 – La Comisión Nacional de Salud de la República Popular China notificó un caso confirmado de infección en seres humanos por el virus de la influenza aviar A(H3N8) el 27 de marzo del 2023. Se trató de un paciente adulto con diversas condiciones médicas subyacentes y otras condiciones de la provincia de Guangdong que se enfermó el 22 de febrero del 2023, fue hospitalizado con neumonía grave el 3 de marzo del 2023 y posteriormente falleció el 16 de marzo del 2023. Esta es la tercera infección en un ser humano por el virus de la influenza aviar H3N8 y la primera muerte notificada. Las dos infecciones en seres humanos anteriores por el virus H3N8 también fueron notificadas en China, durante el 2022. Los virus H3N8 son un subtipo diferente del virus de influenza A no relacionados con los virus H5N1 que se están propagando actualmente entre aves silvestres y aves de corral en los Estados Unidos y a nivel mundial. Con base en lo que se sabe hasta el momento, no se considera que este caso de infección por el virus H3N8 en un ser humano suponga un riesgo para la salud del público estadounidense por el momento.

Fuente: https://espanol.cdc.gov/bird-flu/spotlights/avian-influenza-h3n8-china.html

En 2024:

13 de febrero de 2024

Resumen de la situatión

El 27 de enero de 2024, la Comisión Nacional de Salud de la República Popular China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso confirmado de coinfección en seres humanos por el virus de la gripe aviar A(H10N5) y el virus de la gripe estacional A(H3N2). Se trata del primer caso de infección en seres humanos por el virus de la gripe aviar A(H10N5) notificado a nivel mundial. El caso correspondía a una agricultora de más de 60 años de edad de la prefectura de Xuancheng, en la provincia de Anhui, con antecedentes de comorbilidades crónicas. La mujer comenzó a presentar síntomas el 30 de noviembre de 2023 y falleció el 16 de diciembre de 2023. El 22 de enero de 2024, las autoridades aislaron los virus del subtipo de la gripe estacional A(H3N2) y del subtipo de la gripe aviar A(H10N5) en las muestras de la paciente, y las pruebas de confirmación ratificaron los resultados el 26 enero de 2024. La paciente había estado expuesta a aves de corral vivas, cuyas muestras también dieron positivo en la prueba de detección del H10N5. La investigación y las pruebas que han llevado a cabo las autoridades no han detectado nuevos casos sospechosos en seres humanos. La información epidemiológica de que se dispone actualmente parece indicar que los virus de la gripe aviar A(H10Nx) no tienen aún la capacidad de transmitirse de manera sostenida en las poblaciones humanas. Por lo tanto, la probabilidad de que se propague entre personas se considera baja.

https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON504

En 2025

Las investigaciones recientes indican que la propagación y potencial mutación podria estarse dando de forma progresiva y avanza como una bola de nieve.

Ver informes:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39706340/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40049527/

Informe más reciente:

Cronología de las mutaciones detectadas:

China presuntamente habría notificado notificado casos de varios tipos de gripe aviar, incluidosH9N2, H10N3 y H7N4.

H9N2

H10N3

Al 31 de enero de 2024, se han notificado dos casos del virus de la influenza aviar A(H10N3) a nivel mundial.

H7N4

31 de enero de 2024, solo se había notificado a la OMS un caso de infección humana por el virus de la influenza A(H7N4) confirmado por laboratorio. Este caso se notificó en China el 14 de febrero de 2018.

Otras fuentes.

https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/influenza-avian

https://www.yahoo.com/news/12-months-70-cases-since-032244225.html

